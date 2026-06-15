Amazon-Deal: Alle lieben diese Maybelline-Mascara!

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Lange, definierte Wimpern und sichtbar mehr Volumen – genau deshalb gilt die Maybelline New York Sky High Mascara seit Monaten als echter Beauty-Hype.

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Auch wir in der Redaktion haben uns den Bestseller genauer angesehen und verstehen, warum die Mascara aktuell so gefragt ist: Sie lässt sich einfach auftragen, trennt die Wimpern schön und sorgt für einen deutlich wacheren Blick.

Besonders spannend:

Die Mascara ist aktuell für 11,78 Euro erhältlich und wurde allein im letzten Monat über 9.000 Mal gekauft.

Bestseller Nr. 1 auf Amazon

Das Herzstück der Sky High Mascara ist die sogenannte Tower Flex Bürste.

Die flexible Bürste passt sich den Wimpern an und erreicht auch feine Härchen in den äußeren Augenwinkeln. Dadurch entsteht ein gleichmäßiger Auftrag von der Wurzel bis in die Spitzen.

Zusätzlich enthält die Formel Bambusextrakt, der für ein leichtes Tragegefühl sorgen soll.

Das Ergebnis: lange, definierte Wimpern mit Volumen – ohne das schwere Gefühl vieler klassischer Volumen-Mascaras.

Maybelline New York Sky High Mascara für extreme Länge & volles Volumen © Maybelline New York

Unser Eindruck aus der Redaktion

Maybelline New York Sky High Mascara für extreme Länge & volles Volumen © Maybelline New York

Besonders positiv aufgefallen ist uns, dass sich die Mascara sehr einfach auftragen lässt.

Schon nach wenigen Bürstenstrichen wirken die Wimpern sichtbar länger und definierter. Gleichzeitig bleiben sie flexibel und wirken nicht steif oder überladen.

Vor allem für den Alltag ist das ein großer Pluspunkt. Die Wimpern sehen betont aus, ohne künstlich zu wirken.

Wer den Effekt intensivieren möchte, kann problemlos mehrere Schichten auftragen.

Perfekt für den Sommer

Gerade im Sommer setzen viele Frauen auf ein leichteres Make-up.

Eine gute Mascara reicht oft schon aus, um den Blick frischer und wacher wirken zu lassen.

Genau deshalb erlebt die Sky High Mascara aktuell einen regelrechten Boom. Sie passt perfekt zu natürlichen Looks, Sommer-Make-up und minimalistischen Beauty-Routinen.

Fazit

Wer auf der Suche nach einer Mascara ist, die Länge, Definition und Volumen miteinander kombiniert, sollte sich die Maybelline Sky High genauer ansehen.

Auch wir in der Redaktion können nachvollziehen, warum dieser Bestseller seit Monaten für so viel Aufmerksamkeit sorgt. Die Kombination aus flexibher Bürste, angenehmer Formel und sichtbar längeren Wimpern macht die Mascara zu einem der spannendsten Beauty-Produkte des Jahres.

Für viele Beauty-Fans könnte sie genau die Mascara sein, die morgens für den berühmten "Wow-Effekt" sorgt – und das für deutlich unter 12 Euro.

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