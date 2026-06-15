LH Mikl-Leitner gratuliert Para-Schwimmer Ernhofer

Stolzer Moment für Niederösterreich! Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner traf den Para-Schwimmer Andreas Ernhofer gestern in Deutsch-Wagram persönlich – im Rahmen eines Besuchs bei der Freiwilligen Feuerwehr.

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Anlass für die Gratulation: Bei den Sport Austria Finals in Wien-Floridsdorf schwamm der zweifache Paralympics-Teilnehmer die 100 Meter Rücken in sensationellen 1:43,91 Minuten – inoffizielle Weltrekordzeit! "Mit dieser außergewöhnlichen Leistung hat Andreas Ernhofer einmal mehr bewiesen, dass er zur absoluten Weltspitze gehört und Niederösterreich auf beeindruckende Weise vertritt", so Mikl-Leitner.

Vom schweren Unfall an die Weltspitze!

Besonders beeindruckt zeigte sich die Landeshauptfrau vom Comeback des Sportlers: Nach einem schweren Badeunfall im Jahr 2014 kämpfte sich Ernhofer mit Mut, Disziplin und eisernem Willen zurück an die Weltspitze. "Seine Geschichte ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, was mit Entschlossenheit und Zuversicht möglich ist. Dafür gebühren ihm höchste Anerkennung und Respekt", betonte Mikl-Leitner.