Entscheidung um Oliver Glasner gefallen

Der AC Milan hat einen neuen Cheftrainer gefunden.

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Eigentlich stand Oliver Glasner beim AC Milan schon ante portas. Der Österreicher soll dem italienischen Traditionsklub Medienberichten zufolge bereits grundsätzlich zugestimmt haben und sollte zeitnah als neuer Trainer vorgestellt werden.

Amorim statt Glasner

Daraus wird nun allerdings doch nichts. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Milan-Bosse gegen Glasner und für Ruben Amorim entschieden. Der Portugiese, bei Manchester United kläglich gescheitert, soll in den nächsten Tagen offiziell präsentiert werden.

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Inwiefern die Absage Ralf Rangnicks als Sportdirektor bei Milan Folgen für Glasner hatte, bleibt unklar. Fakt ist, dass der Oberösterreicher nach seinem Aus bei Crystal Palace zwar bereits mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht wurde, es aber noch keinen Vollzug gab.