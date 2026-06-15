Italien-Hammer: ER wird neuer Teamchef

Roberto Mancini steht unmittelbar vor einer Rückkehr als Teamchef der italienischen Nationalmannschaft.

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Der katarische Meister Al-Sadd hat den 61-Jährigen am Wochenende offiziell verabschiedet und damit den Weg für ein mögliches Comeback bei der Squadra Azzurra freigemacht. Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano ist der Deal praktisch fix.

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Der ehemalige Coach von Manchester City und Inter Mailand hatte Al-Sadd erst im November 2025 übernommen. Trotz seines vergleichsweise kurzen Engagements führte er den Klub noch zum Meistertitel in der Qatar Stars League. In einer emotionalen Abschiedsbotschaft bedankte sich Mancini bei Spielern, Verantwortlichen und Fans für die gemeinsame Zeit. Auch der Verein würdigte die erfolgreiche Zusammenarbeit und sprach von einer "kurzen, aber wertvollen Zeit".

© Getty Images

Für Italien wäre es die Rückkehr eines Trainers, der die Nationalmannschaft bereits zwischen 2018 und 2023 betreute. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Europameisterschaft 2021. Allerdings fällt seine erste Amtszeit nicht nur positiv in die Bilanz: Unter Mancini verpassten die Azzurri auch die Qualifikation für die WM 2022. Im Sommer 2023 verließ er den Verband überraschend und wechselte später nach Saudi-Arabien, was in Italien für erhebliche Kritik sorgte.

Nun soll ausgerechnet Mancini die Aufgabe übernehmen, den viermaligen Weltmeister aus der schwersten Krise der jüngeren Geschichte zu führen. Italien hat bekanntlich zuletzt zum dritten Mal in Folge die Qualifikation für eine Weltmeisterschaft verpasst.