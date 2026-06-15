Neuer Coach
Trainer-Überraschung bei Ried
Wie die Innviertler am Montag bekanntgaben, einigte man sich mit dem 41-Jährigen auf eine Zusammenarbeit bis Sommer 2028. Despotovic, der zuletzt beim ägyptischen Erstligisten Wadi Degla als Sportdirektor tätig war, tritt die Nachfolge von Maximilian Senft an, der künftig den deutschen Zweitligisten Karlsruher SC betreut.
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