Mit diesen Tricks sieht jeder Strandlook sofort teurer aus

Bikini oder Badeanzug allein sind längst nicht mehr alles. Mit den richtigen Accessoires wird aus einem simplen Strandlook im Handumdrehen ein Outfit, das aussieht wie direkt aus einem Sommerurlaub an der Côte d’Azur.

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Wer sagt eigentlich, dass man am Strand nicht stylisch aussehen kann? Zwischen Sonnencreme, Strandtuch und einem Sprung ins Meer gerät Mode oft in den Hintergrund. Dabei braucht es gar nicht viel, um aus einem einfachen Bikini oder Badeanzug einen Look zu machen, der aussieht, als käme er direkt von einer Luxus-Yacht an der Amalfiküste.

1. Cover-ups, Häkelteile & Kaftane: Der ultimative Styling-Trick

© GC Images

Der einfachste Weg, einen Strandlook sofort aufzuwerten? Layering. Denn der Bikini oder Badeanzug ist längst nicht mehr das fertige Outfit, sondern nur die Basis. Darüber kommen luftige Cover-ups, transparente Kaftane, Häkelkleider oder locker gebundene Hüfttücher. Genau diese zusätzlichen Schichten verleihen dem Look Tiefe, Struktur und wirken sofort durchdachter. Außerdem entsteht dieser mühelose Luxus-Vibe, der aussieht, als würde man gerade von einer Yacht vor Capri steigen. Besonders angesagt sind aktuell Häkelstoffe, transparente Materialien und Sarongs, die locker um die Hüfte gebunden werden. Sie lassen sich schnell überwerfen und machen selbst einen schlichten schwarzen Badeanzug sofort zum Hingucker.

2. Schmuck: Mehr Meer geht nicht

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Wenn es einen Trend gibt, der diesen Sommer überall auftaucht, dann sind es maritime Schmuckstücke. Muscheln, Perlen, Seesterne und alles, was aussieht, als hätte man es gerade am Strand gefunden, feiern ihr großes Comeback. Besonders angesagt sind Muschel-Ketten, Perlenohrringe und filigrane Fußkettchen, die beim Spaziergang durch den Sand sofort Urlaubsstimmung verbreiten. Wer eine Schwäche für chunky Schmuck hat, darf sich ebenso freuen. Denn auch große skulpturale Armreifen werten jeden Strandlook auf.

3. Die Schuhe machen den Unterschied

© Getty Images

Kaum zu glauben, aber wahr: Auch am Strand können Schuhe einen Look komplett verändern. Minimalistische Ledersandalen sorgen sofort für einen eleganteren Auftritt. Espadrilles verleihen mediterranes Flair und klassische Flip-Flops wirken plötzlich stylisch, wenn sie bewusst zum Outfit gewählt werden. Besonders angesagt sind derzeit entweder natürliche Erdtöne oder knallige Farben, die dem Look einen kleinen Dopamin-Kick verpassen.

4. Die Strandtasche ist nicht nur praktisch

© Corbis via Getty Images

Wer seinen Strandlook aufwerten möchte, sollte die Tasche nicht unterschätzen. Denn oft entscheidet genau dieses Detail darüber, ob ein Outfit nach Strandtag oder nach Strand-Editorial aussieht. Klassiker bleiben große Taschen aus Bast, Raffia oder geflochtenem Stroh. Sie verleihen jedem Look sofort dieses entspannte Riviera-Gefühl. Wer es etwas verspielter mag, greift zu gemusterten Stofftaschen. Streifen und Polka Dots feiern aktuell einen großen Hype und bringen sofort Sommerstimmung ins Outfit.

5. Der richtige Hut macht sofort Sommer

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Manchmal reicht ein einziges Accessoire. Ein großer Strohhut wirkt immer ein bisschen so, als würde man gerade auf einer griechischen Insel ein Glas Rosé bestellen. Wer es moderner mag, setzt auf bunte Bucket Hats oder Caps mit charmanten Sprüchen. Sie schützen nicht nur vor der Sonne, sondern verleihen dem Look gleichzeitig eine lässige Note.

6. Sonnenbrillen als Statement-Piece

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Keine Strandtasche ohne Sonnenbrille. Aktuell ist praktisch alles erlaubt: Retro-Modelle, Y2K-Brillen, schmale Fassungen oder bunte Gläser. Besonders harmonisch wirkt der Look, wenn die Brille farblich auf den Bikini oder Badeanzug abgestimmt wird. Das sieht sofort durchdachter aus, ohne dass man dafür viel Aufwand betreiben muss.

Der Trick liegt in den Details

Die gute Nachricht: Niemand braucht für einen gelungenen Strandlook eine komplett neue Urlaubsgarderobe. Oft reichen ein paar gezielt gewählte Accessoires, um aus einem schlichten Badeoutfit etwas zu machen, das aussieht, als hätte es eine Stylistin zusammengestellt.