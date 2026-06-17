Warum tragen eigentlich alle Fußballer bei der WM rosa Schuhe?

Pink ist das neue Schwarz: Wir verraten, warum bei der WM plötzlich alle Fußballstars rosa Schuhe tragen.

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Früher gab es auf dem Fußballplatz eine modische Regel: Die Schuhe waren schwarz, der Rasen grün, der Rest war Nebensache. Bei der WM 2026 ist davon nicht mehr viel übrig. Wer dieser Tage die Spiele verfolgt, sieht vor allem eines: pinke Fußballschuhe. Knalliges Fuchsia, leuchtendes Neonrosa, auffällige Pink-Akzente – die Farbe ist nicht nur auf den Laufstegen angekommen, sondern jetzt auch mitten am Spielfeld.

Schon beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika war der Trend unübersehbar: Pinke Boots, wohin man schaute. Und auch das österreichische Nationalteam macht mit. Marko Arnautović, Konrad Laimer & Co. setzten Mittwochmorgen beim ersten WM-Spiel gegen Jordanien auf auffällige pinke Schuhe – und beweisen damit, dass Fußball längst nicht mehr nur Sport, sondern auch Style-Statement ist.

Im Südafrikanischen Team trugen 10 von 11 Spielern pinke Schuhe. © Getty Images

Vom schwarzen Klassiker zum Fashion-Piece

Lange Zeit waren Fußballschuhe reine Funktionsteile. Schwarz, schlicht, praktisch. Doch in den vergangenen Jahren haben die großen Sportmarken den Fußballplatz immer mehr als Bühne entdeckt. Nike, Adidas, Puma und Co. bringen längst nicht mehr nur Schuhe auf den Markt, die schneller, leichter und technischer sein sollen – sie sollen auch auffallen.

Bei der WM 2026 scheint sich die Branche auf eine Farbe geeinigt zu haben: Pink. Die großen Marken haben ihre neuen Turniermodelle in auffällig ähnlichen Nuancen lanciert – von Fuchsia bis Neonrosa. Das Ergebnis: Der Rasen wirkt plötzlich wie ein Laufsteg, auf dem nicht nur Tore, sondern auch Trends geschrieben werden.

Beim ÖFB-Team ist der Trend ebenfalls angekommen. © ISI Photos via Getty Images

Warum ausgerechnet Pink?

Der wichtigste Grund ist simpel: Pink fällt auf. Auf dem grünen Rasen ist die Farbe besonders gut sichtbar – im Stadion, im TV-Bild, in Zeitlupen und vor allem auf Social Media. In einer Zeit, in der jeder Spielzug binnen Sekunden auf TikTok, Instagram und X landet, zählt nicht nur, wer den Ball spielt, sondern auch, wie gut man dabei zu erkennen ist.

Pink ist laut Brancheninsidern außerdem eine Farbe, die Energie, Selbstbewusstsein und Mut vermittelt. Gerade bei einem Turnier wie der Weltmeisterschaft, bei dem jeder Auftritt weltweit gesehen wird, ist das ein starkes Signal. Die Boots sagen: Ich will gesehen werden.

Der Mode-Trend hinter dem Fußball-Hype

Ganz zufällig kommt der Pink-Boom allerdings nicht. Trendforscher hatten bereits für den Sommer 2026 kräftige, digitale Pink- und Fuchsia-Töne als wichtige Farben prognostiziert. "Electric Fuchsia" – also ein leuchtender Ton zwischen Pink und Violett – passt perfekt in eine Ära, in der Mode immer visueller, lauter und bildschirmtauglicher wird.

Marko Arnautovic & Co. setzen auf Pink an den Füßen. © FIFA via Getty Images

Fußball und Fashion rücken näher zusammen

Die WM 2026 zeigt einmal mehr: Fußball ist Popkultur. Trikots werden zu Streetwear, Spieler zu Stilvorbildern und Boots zu begehrten Fashion-Objekten. Was früher nur Performance-Ausrüstung war, ist heute Teil eines großen visuellen Auftritts.

Dass ausgerechnet Pink zur Farbe dieser WM wird, sagt viel über den Zeitgeist aus. Die Farbe ist mutig, fotogen, jung und perfekt für den digitalen Blick. Sie funktioniert auf dem Rasen genauso wie im Instagram-Feed – und genau das macht sie für Marken und Spieler so attraktiv.