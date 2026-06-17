Geheimtipp: Das ist die günstigste Dyson Airwrap-Alternative!
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Genau deshalb sorgt aktuell der 7MAGIC 6-in-1 Airstyler für Aufmerksamkeit. Das vielseitige Styling-Tool wird von vielen Käuferinnen als günstige Alternative zu deutlich teureren Premium-Geräten gehandelt und ist derzeit auf Amazon reduziert erhältlich.
Statt 141,17 Euro kostet der beliebte Multistyler aktuell nur 110,89 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 21 Prozent.
Die günstige Alternative zum Airwrap-Trend
Auch wir in der Redaktion haben uns das Gerät genauer angesehen. Besonders spannend ist die Vielseitigkeit.
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Während viele Styling-Tools nur eine Funktion bieten, vereint der 7MAGIC Airstyler gleich mehrere Anwendungen in einem Gerät. Lockenstab, Föhn, Rundbürste, Glätteisen und Stylingaufsätze ermöglichen unterschiedlichste Looks – von sanften Beach Waves bis hin zu glatten, glänzenden Haaren.
Gerade deshalb wird das Modell häufig mit deutlich teureren Multistylern verglichen.
Für Volumen, Wellen und glatte Styles
Besonders beliebt ist die sogenannte Auto-Wrap-Funktion. Dabei werden Haarsträhnen automatisch um den Aufsatz geführt, was das Styling deutlich erleichtern kann.
Ob lockere Sommerwellen, glamouröse Locken für besondere Anlässe oder ein voluminöser Salon-Look – das Gerät wurde entwickelt, um verschiedene Frisuren mit nur einem Styling-Tool zu ermöglichen.
Ideal für Reisen und unterwegs
Ein weiterer Vorteil: Statt mehrere Geräte mitzunehmen, genügt oft ein einziges Styling-System.
Gerade auf Reisen oder im Urlaub kann das viel Platz im Koffer sparen. Für viele Nutzerinnen ist genau diese Kombination aus Flexibilität und Komfort ein entscheidender Pluspunkt.
Ionen-Technologie für glänzender wirkendes Haar
Viele moderne Styling-Geräte setzen auf Ionen-Technologie, um statische Aufladung zu reduzieren und die Haare geschmeidiger wirken zu lassen.
Auch der 7MAGIC Airstyler verfügt über diese Technologie und richtet sich an alle, die sich ein gepflegtes Finish und mehr Glanz wünschen.
Amazon-Kunden sind begeistert
Dass das Gerät aktuell so gefragt ist, zeigen auch die Bewertungen.
Der Multistyler erreicht starke 4,8 von 5 Sternen, wurde allein im vergangenen Monat mehr als 1.000 Mal gekauft und zählt damit zu den beliebtesten Styling-Tools seiner Kategorie auf Amazon.
Unsere Einschätzung aus der Redaktion
Nicht jede Frau möchte mehrere Hundert Euro für ein Styling-Gerät ausgeben. Genau hier könnte der 7MAGIC Airstyler interessant sein.
Die Kombination aus sechs Funktionen, einfacher Anwendung und attraktivem Preis macht das Gerät zu einer spannenden Alternative für alle, die den beliebten Airwrap-Look ausprobieren möchten, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.
Fazit
Wer von voluminösen Blowouts, weichen Beach Waves oder glatten Haaren träumt, sollte sich dieses Amazon-Angebot genauer ansehen.
Der 7MAGIC 6-in-1 Airstyler bietet zahlreiche Styling-Möglichkeiten in einem Gerät und wird von vielen Käuferinnen als preiswerte Alternative zu deutlich teureren Premium-Modellen betrachtet. Dank des aktuellen Rabatts von 21 Prozent gehört er derzeit zu den interessantesten Beauty-Angeboten auf Amazon.
Für alle, die ihr Haarstyling auf das nächste Level bringen möchten, könnte dieses Angebot besonders spannend sein.
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