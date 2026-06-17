Ladung ausgelaufen
Auf B25: Gelbe Spur löst Verkehrs-Chaos aus
Am Dienstag zog sich über die B25 bei Wieselburg eine mehr als einen Kilometer lange Maisspur, nachdem ein Traktor samt Anhänger einen Teil seiner Ladung verloren hatte. Laut NÖN-Bericht verteilten sich die Körner nicht nur über die Fahrbahn, sondern auch über eine Abfahrt und machten die Strecke zur gefährlichen Rutschpartie.
Die Feuerwehr Wieselburg rückte aus, sicherte die Straße und begann umgehend mit der Reinigung. Unterstützung kam von Gemeindearbeitern und einer Firma, die mit Kehrmaschinen anrückte. Meter für Meter wurde die Maislawine beseitigt.
Die Aufräumarbeiten dauerten länger an, weil der Mais großflächig verstreut war und mehrfach nachgereinigt werden musste. Immer wieder kam es zu kurzen Staus und Verzögerungen, ehe der Gefahrenherd behoben werden konnte.
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