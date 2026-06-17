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Ladung ausgelaufen

Auf B25: Gelbe Spur löst Verkehrs-Chaos aus

Die verlorene Maisladung eines Traktors auf der B25.
© DOKU-NÖ
Ein Traktor verlor mitten auf der Bundesstraße seine Ladung, die eine kilometerlange Rutschbahn nach sich zog. Die Aufräumarbeiten sorgten für Staus und Verzögerungen.
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Am Dienstag zog sich über die B25 bei Wieselburg eine mehr als einen Kilometer lange Maisspur, nachdem ein Traktor samt Anhänger einen Teil seiner Ladung verloren hatte. Laut NÖN-Bericht verteilten sich die Körner nicht nur über die Fahrbahn, sondern auch über eine Abfahrt und machten die Strecke zur gefährlichen Rutschpartie.

Die verlorene Maisladung eines Traktors auf der B25.
Die verlorene Maisladung eines Traktors auf der B25. © DOKU-NÖ
Die verlorene Maisladung eines Traktors auf der B25.
Die verlorene Maisladung eines Traktors auf der B25. © DOKU-NÖ

Die Feuerwehr Wieselburg rückte aus, sicherte die Straße und begann umgehend mit der Reinigung. Unterstützung kam von Gemeindearbeitern und einer Firma, die mit Kehrmaschinen anrückte. Meter für Meter wurde die Maislawine beseitigt.

Die verlorene Maisladung eines Traktors auf der B25.
Die verlorene Maisladung eines Traktors auf der B25. © DOKU-NÖ
Die verlorene Maisladung eines Traktors auf der B25.
Die verlorene Maisladung eines Traktors auf der B25. © DOKU-NÖ

Die Aufräumarbeiten dauerten länger an, weil der Mais großflächig verstreut war und mehrfach nachgereinigt werden musste. Immer wieder kam es zu kurzen Staus und Verzögerungen, ehe der Gefahrenherd behoben werden konnte.

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