Amazon: iPhone 17 jetzt 115 Euro günstiger!

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Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, auf das neue iPhone umzusteigen, sollte dieses Angebot nicht übersehen. Im Rahmen der frühen Prime-Day-Aktionen ist das Apple iPhone 17 mit 256 GB Speicher aktuell deutlich reduziert erhältlich.

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Statt 956,98 Euro kostet das beliebte Smartphone derzeit nur 841,01 Euro. Damit sparen Käufer über 115 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung.

Für viele Apple-Fans zählt dieses Angebot bereits jetzt zu den spannendsten Technik-Deals vor dem Prime Day.

Apples neues iPhone zum Bestpreis

Auch wir in der Redaktion beobachten die aktuellen Prime-Day-Angebote genau. Besonders bei Apple-Produkten sind größere Preisnachlässe oft selten.

Umso interessanter ist dieses Angebot für alle, die ohnehin ein neues Smartphone planen und dabei nicht bis zum eigentlichen Prime Day warten möchten.

© Apple

6,3-Zoll-ProMotion-Display für ein flüssiges Nutzererlebnis

Das iPhone 17 verfügt über ein großes 6,3-Zoll-Display mit ProMotion-Technologie.

Dadurch wirken Animationen, Scrollbewegungen und Spiele besonders flüssig. Gerade Nutzer, die viel Zeit am Smartphone verbringen, werden den Unterschied im Alltag schnell bemerken.

Leistungsstarker A19-Chip

Im Inneren arbeitet der neue A19-Chip, der für hohe Leistung und schnelle Reaktionszeiten sorgt.

Egal ob Social Media, Videobearbeitung, Gaming oder Multitasking – das iPhone 17 ist für anspruchsvolle Anwendungen bestens gerüstet und bietet genügend Leistung für die kommenden Jahre.

© Apple

Smarte Selfies dank Center Stage

Besonders spannend ist die neue Center Stage Frontkamera.

Diese Funktion sorgt dafür, dass Personen bei Gruppenfotos oder Videoanrufen intelligent im Bild gehalten werden. Gerade für Familien, Freundesgruppen oder Content-Creator kann das ein echter Vorteil sein.

Verbesserte Kratzfestigkeit und starke Akkulaufzeit

Apple hat beim iPhone 17 außerdem die Widerstandsfähigkeit des Displays verbessert.

Hinzu kommt eine Batterie, die laut Hersteller problemlos durch den Tag kommt – ein wichtiger Faktor für alle, die ihr Smartphone intensiv nutzen.

© Apple

Die Trendfarbe Lavendel

Neben der Technik spielt auch das Design eine wichtige Rolle.

Besonders die Farbvariante Lavendel sorgt aktuell für Aufmerksamkeit und zählt zu den beliebtesten Ausführungen des neuen Modells. Die elegante Farbe hebt sich von klassischen Schwarz- oder Weißtönen ab und verleiht dem Gerät einen modernen Look.

Amazon-Kunden sind begeistert

Dass das iPhone 17 derzeit so gefragt ist, überrascht kaum.

Das Smartphone trägt die Auszeichnung Amazon's Tipp, wurde allein im vergangenen Monat mehr als 500 Mal gekauft und erreicht starke 4,7 von 5 Sternen bei über 1.000 Bewertungen.

Fazit

Wer auf ein aktuelles Apple-Smartphone mit starker Leistung, modernem Design und umfangreicher Ausstattung setzen möchte, findet hier eines der interessantesten Technik-Angebote vor dem Prime Day.

Das Apple iPhone 17 mit 256 GB Speicher überzeugt mit ProMotion-Display, A19-Chip, intelligenter Frontkamera und verbesserter Akkulaufzeit. Dank des aktuellen Rabatts von über 115 Euro zählt dieses Angebot für viele Apple-Fans zu den besten Amazon-Deals der Woche.

Wer ohnehin über ein neues iPhone nachgedacht hat, könnte jetzt den idealen Zeitpunkt für den Kauf erwischen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.