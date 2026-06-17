Darum wird welker Salat in kaltem Wasser plötzlich wieder knackig

Schlaffer Salat muss nicht sofort im Müll landen. Ein simples Bad in kaltem Wasser kann dafür sorgen, dass die Blätter wieder knackig werden. Dahinter steckt ein erstaunlich einfacher biologischer Effekt.

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Sie holen den Salat aus dem Kühlschrank und stellen enttäuscht fest: Die Blätter hängen schlaff herunter und wirken alles andere als appetitlich. Viele werfen den Salat in diesem Moment direkt weg. Dabei gibt es einen einfachen Trick, mit dem sich viele Sorten wieder retten lassen: ein Bad in kaltem Wasser. Und tatsächlich steckt dahinter keine Küchenmagie, sondern reine Physik.

Warum Salat überhaupt welk wird

Frischer Salat besteht zu einem großen Teil aus Wasser. Genau dieses Wasser sorgt dafür, dass die Blätter fest, knackig und frisch wirken. Mit der Zeit verlieren die Pflanzenzellen jedoch Feuchtigkeit. Das passiert etwa durch die Lagerung im Kühlschrank, warme Temperaturen oder wenn der Salat bereits angeschnitten wurde. Die Folge: Die Zellen verlieren ihren Druck und die Blätter werden weich und schlaff.

Kaltes Wasser füllt die Wasserspeicher wieder auf

© Getty Images/Maskot

Legt man den Salat für einige Minuten in kaltes Wasser, passiert etwas Erstaunliches. Hinter dem Effekt steckt ein natürlicher Vorgang in den Pflanzenzellen. Vereinfacht gesagt versuchen die Zellen, ein Gleichgewicht zwischen ihrem Inneren und ihrer Umgebung herzustellen. Da das Wasser in den Salatblättern mehr salzreicher ist als das Wasser in der Schüssel, wandert frisches Wasser durch die Zellwände in die Zellen hinein. Dadurch füllen sich die Zellen wieder mit Flüssigkeit und bauen ihren natürlichen Innendruck auf. Genau dieser Zelldruck sorgt dafür, dass die Blätter fest, knackig und frisch wirken.

Deshalb sieht der Salat nach einem kurzen Bad in kaltem Wasser oft deutlich frischer aus als zuvor. Besonders gut funktioniert der Trick mit sehr kaltem Wasser oder sogar Eiswasser.

Nicht jeder Salat lässt sich retten

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Ganz wichtig: Der Trick funktioniert nur, wenn der Salat lediglich Feuchtigkeit verloren hat. Sind die Blätter bereits braun, matschig oder schleimig geworden, hilft auch das beste Eiswasser nicht mehr. Dann hat der Alterungsprozess bereits begonnen und der Salat sollte entsorgt werden.

So funktioniert der Frische-Trick zu Hause

Eine Schüssel mit kaltem Wasser füllen. Wer möchte, gibt zusätzlich einige Eiswürfel dazu. Die Salatblätter für zehn bis 20 Minuten hineinlegen. Anschließend gründlich abtropfen lassen oder in einer Salatschleuder trocknen.

Danach wirkt der Salat oft deutlich frischer und knackiger.