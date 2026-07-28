Dieser geniale Trick macht Ihren Grillrost blitzschnell sauber

Wenn die Gäste nach einem gemütlichen Grillabend nach Hause gehen, wartet auf den Gastgeber oft die größte Arbeit: ein komplett verkrusteter Grillrost. Statt nun aber zur aggressiven Chemie-Keule zu greifen, gibt es eine viel cleverere Lösung.

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Saftige Steaks, knackiges Gemüse und knusprige Würstchen frisch vom Grill sind für viele der Inbegriff des Sommers. Weniger beliebt ist allerdings der Blick auf den verschmutzten Grillrost nach dem Grillen. Eingebrannte Fett- und Speisereste machen die Reinigung oft mühsam. Doch ein simpler Trick, der derzeit viral geht, verspricht Rettung: Reinigen Sie Ihren Grillrost doch mit Eiswürfeln. Wir zeigen Ihnen, wie dieser Lifehack funktioniert und warum er das Schrubben fast überflüssig macht.

Der "Spüli-Eiswürfel"

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Das Geheimnis für einen blitzblanken Rost ist gefrorenes Spülmittel. Alles, was Sie dafür brauchen, haben Sie garantiert schon zu Hause. So wenden Sie den Trick an:

Füllen Sie herkömmliches Spülmittel unverdünnt in eine Eiswürfelform und stellen Sie diese für einige Stunden ins Gefrierfach. Warten Sie nach dem Grillen unbedingt ab, bis der Rost vollständig abgekühlt ist. Nehmen Sie nun einen oder zwei Ihrer vorbereiteten Spülmittel-Eiswürfel aus der Form. Fahren Sie mit dem gefrorenen Würfel über die verkrusteten Stellen. Dank der praktischen Form kommen Sie mit dem Eiswürfel auch ideal in die Zwischenräume der Gitterstäbe. Wischen Sie mit einem nassen Schwamm nach und spülen Sie den Rost gründlich mit klarem Wasser ab.

Darum funktioniert der Trick

Eingebranntes Fett ist bei Raumtemperatur oft extrem zäh und klebrig. Der feste Eiswürfel wirkt wie ein sanftes Schmirgelpapier, das den Schmutz mechanisch löst, ohne das Metall zu zerkratzen. Während der Eiswürfel durch die Reibung langsam schmilzt, gibt er punktgenau hochkonzentrierte, fettlösende Tenside ab. Zeit, Temperatur und Chemie arbeiten hier perfekt zusammen.

Wichtige Tipps

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Die Experten raten dazu, beim Hantieren mit den Spüli-Würfeln Putzhandschuhe zu tragen. Das schützt die Haut nicht nur vor dem konzentrierten Spülmittel, sondern bewahrt die Finger auch vor unangenehmen Kälteschäden. Achten Sie zudem darauf, den Grillrost nach der Reinigung wirklich gut mit Wasser abzuwaschen. Niemand möchte, dass das nächste teure Rib-Eye-Steak nach Zitronen-Spülmittel schmeckt.

Grillrost reinigen: Die besten Alternativen

Sollte das Gefrierfach bereits mit Steaks und Eiscreme vollgestopft sein, müssen Sie trotzdem nicht zur kratzigen Drahtbürste greifen:

Die Zwiebel-Methode

Halbieren Sie eine herkömmliche Gemüsezwiebel, spießen Sie diese auf eine lange Fleischgabel und reiben Sie mit der Schnittfläche kräftig über den noch heißen Rost. Der austretende Zwiebelsaft löst das Fett. Der geniale Nebeneffekt: Die Zwiebel desinfiziert das Metall und hinterlässt ein herrliches Aroma für die nächste Grillrunde.

Der Zeitungs-Trick

Der Grillabend war lang und Sie haben absolut keine Lust mehr zu putzen? Kein Problem! Wickeln Sie den abgekühlten Grillrost einfach großzügig in altes Zeitungspapier ein. Übergießen Sie das Ganze mit Wasser und lassen Sie das Paket über Nacht im Garten liegen. Am nächsten Morgen hat die Feuchtigkeit den Schmutz so stark aufgeweicht, dass Sie die Verkrustungen mit einem Küchentuch ganz entspannt abwischen können.

Kaffeesatz

Geben Sie den Kaffeesatz auf einen feuchten Schwamm und rubbeln Sie damit den Rost ab. Die feinen Körnchen wirken wie ein sanftes Schmirgelpapier, das selbst hartnäckigste Reste löst, das Metall aber im Gegensatz zu Stahlwolle nicht zerkratzt.