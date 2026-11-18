Bayern-Fans aufgepasst: Real Madrids Interesse an Michael Olise geistert schon lange durch die Fußball-Landschaft, nun bestätigte sogar der Bayern-Präsident Gespräche zwischen den Klubs.

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Wenn Real Madrid einen Spieler will, dann bekommen sie ihn auch. Das ist zumindest das Mantra, mit dem ihr Präsident Florentino Perez in Verhandlungen geht.

Ähnlich wird es auch Herbert Hainer erlebt haben. Im Interview mit "t-online" bestätigte der Bayern-Präsident nämlich direkte Gespräche mit seinem Pendant in Spaniens Hauptstadt.

Olise zu Real? "Frage stellt sich nicht"

Olise verzaubert den Sport vom rechten Flügel, seit er in München angedockt hat, und brachte Perez" Augen damit zum Leuchten. Der Spanier will sein neues Spielzeug und möchte die Bayern an ihre Grenzen bringen, auch wenn Gerüchte um eine Ablöse von rund 300 Millionen Euro wohl etwas hochgegriffen sind.

Allerdings mussten sich die Königlichen eine ordentliche Absage anhören. "Unser Ziel ist, dass er noch lange beim FC Bayern bleibt und sich die Frage nach Real Madrid überhaupt nicht stellt", erklärte Hainer. Ganz so harsch dürfte ihm Hainer die Nachricht dann aber nicht überbracht haben.

Die Präsidenten von Real, Bayern und UEFA: Florentino Perez (m.), Herbert Hainer (r.) und Aleksander Ceferin (l.) © Getty Images

"Durch meine frühere Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender von Adidas kenne ich Florentino Perez seit mehr als 25 Jahren, wir pflegen ein freundschaftliches Verhältnis", so der 72-Jährige.

Real betont: Keine Gespräche mit Olise

Perez wiederum soll ihm versichert haben, dass Gespräche mit dessen Berater oder gar Olise selbst nie stattgefunden haben. Selbst bei einer Ablöse jenseits von 200 Mio Euro, wie es die spanische "AS" aufwarf, würde man aber keine weichen Knie bekommen.

"Wir sind kein Verkäuferklub, sondern ein Käuferklub", zitierte der Präsident den Spruch seines Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge. Trotz allem sollen die Bayern an einer Verlängerung seines bis 2029 laufenden Kontrakts arbeiten. Sicher ist sicher.