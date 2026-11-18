Mit zehn Toren und sieben Vorlagen war Kenan Yildiz letzte Saison der Talisman bei Juventus. In dieser Spielzeit hält ihn ein Fußbruch aber weiter gefangen.

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Gerade einmal 69 Minuten dauerte seine Saison, dann war sie beim Auftakt gegen Frosinone wegen eines Bruchs im linken Mittelfußknochen auch wieder vorbei.

Seither fehlt der kreative Flügel sowohl der "Alten Dame" als auch der türkischen Nationalmannschaft, die ohne ihn in der Nations League den letzten Platz belegte.

Termin Ende Dezember wackelt gewaltig

Zumindest die Italiener müssen aber noch länger auf seine Dienste verzichten. Ursprünglich war das Spiel gegen Monza am 14. Dezember ins Auge gefasst worden.

Obwohl der in Regensburg geborene 21-Jährige in seiner Heimat erfolgreich operiert wurde und auch schon am Trainingsplatz stand, wird der Termin knapp, wie "Corriere dello Sport" berichtet.

Juventus befindet sich aktuell nur auf Rang sieben, bereits neun Punkte hinter dem Dritten AS Roma. Gegen die geht es eine Woche später, hier soll der so wichtige Yildiz wieder mitmischen.

Rückkehr gar erst Ende Jänner?

Doch eine pessimistischere Prognose sieht wesentlich gravierender aus: Eine Rückkehr wäre demnach erst Mitte Jänner gegen Genua möglich! Damit würde der Offensivgeist auch im Derby um Turin und im Derby um Italien (Derby d'Italia) gegen Inter aussetzen müssen.

Juve-Fans stellen sich die Frage: Ist bei Kenan Yildiz" Rückkehr Luciano Spalletti überhaupt noch Trainer? In der aktuellen Form muss der 67-Jährige zumindest um seinen Job bangen.