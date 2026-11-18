Eine Wiener Organisation wurde weltweit als erste ausgewählt, die von den Seattle Seahawks und deren Superstar Jason Smith-Njigba eine Spende in Höhe von 50.000 Euro erhalten hat.

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Die innovative Wiener Organisation Breaking Grounds kam völlig überraschend zu einem etwas unerwarteten Geldregen. Niemand Geringerer als die Initiative von Super-Bowl-Sieger und NFL-Superstar Jason Smith-Njigba und seinem Team, die Seattle Seahawks, überreichten am Dienstagabend einen Scheck in Höhe von 50.000 Euro.

Die Seahawks sind das erste NFL-Team, das mit "Inspire Change: Global Impact" ein weltweites Programm in seinen Zielmärkten startet. Dabei soll die Entwicklung von Flag Football weiter gefördert werden. Aus den Märkten in Australien, Neuseeland, Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde ausgerechnet Breaking Grounds für die erste Förderung ausgewählt.

Am Dienstag wurde der Scheck an Breaking Grounds übergeben. © zvg

Die rot-weiß-rote Initiative soll dabei helfen, das Flag-Programm des amtierenden Super-Bowl-Siegers zu etablieren und das Jugend-Programm weiter zu unterstützen. Am Mittwochabend wird auch noch Ex-NFL-Spieler und Seahawks-Legendenvertreter Mario Bailey beim Flag-Football-Training der Mädchen teilnehmen, um die Ehrung zu krönen.

Die Seahawks schauten bereits beim Flag-Training vorbei. © zvg

Breaking Grounds setzt sich seit 2015 für sozialen Wandel im Bereich Sport und Entwicklung ein. In den ersten elf Jahren erhielt man bereits mehrere nationale und internationale Auszeichnungen. Dabei konzentrieren sie sich vor allem auf die Unterstützung von benachteiligten Jugendlichen.