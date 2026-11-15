NFL-Spektakel in München: DJ Ötzi heizt beim Football-Hit ein

Wenn heute in München die Football-Stars der New England Patriots und der Detroit Lions auflaufen, schließt sich für Gerry Friedle ein Kreis. Der Tiroler Schlagerstar DJ Ötzi tritt live im Stadion auf – genau dort, wo sein Welthit "Hey Baby" seit Jahren zum festen Inventar gehört.

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Die National Football League kehrt am Sonntagnachmittag nach Deutschland zurück und holt für das Rahmenprogramm musikalische Unterstützung aus Österreich nach München. Schlagersänger DJ Ötzi sorgt beim dritten regulären NFL-Gastspiel auf bayerischem Boden für Stimmung, wenn die New England Patriots und die Detroit Lions um wichtige Punkte in der Regular Season kämpfen.

Offizielle Bestätigung zur besten Sendezeit

Die Bekanntgabe des Auftritts von Gerry Friedle, der unter seinem Künstlernamen DJ Ötzi internationale Erfolge feiert, erfolgte vor einem Millionenpublikum vor den Fernsehschirmen. Alexander Steinforth, Chef von NFL-Deutschland, verkündete das Engagement live während der ARD-Sendung "Schlagerbooom".

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Das Duell zwischen den traditionsreichen New England Patriots und den Detroit Lions markiert das dritte offizielle Ligaspiel, das die NFL in der bayerischen Landeshauptstadt austrägt. Vor vollbesetzten Rängen in der Münchner Allianz Arena, wo der Kick-off um 15.30 Uhr erfolgt, wird der Tiroler Musiker mit seiner markanten weißen Mütze live auf dem Feld stehen.

Hymne des US-Sports: Wie "Hey Baby" die Stadien eroberte

Für Gerry Friedle schließt sich mit diesem Live-Auftritt auf der großen Sportbühne ein bemerkenswerter Kreis. Obwohl der Künstler bislang selbst noch bei keiner offiziellen NFL-Begegnung persönlich auf dem Rasen stand, gehört sein größter Welthit in den Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten zum festen Repertoire der Stadionkultur:

Der Megahit "Hey Baby" hallt regelmäßig bei Spielen der NFL durch die ausverkauften US-Arenen.

Sogar im Rahmenprogramm und im Umfeld des legendären Super Bowl wird der Song traditionell angestimmt.

Auch bei weltweiten Großereignissen wie Fußball-Weltmeisterschaften sorgt der Titel seit Jahren für ausgelassene Chöre auf den Rängen.

Nun steht der österreichische Entertainer selbst im Epizentrum des Geschehens. Gerry Friedle zeigte sich im Vorfeld sichtlich berührt von der Einladung: "Die ganze Welt schaut nach München, nach Deutschland, und eine Welt-Sportart ist da zu Gast. Und ich darf dabei sein. Das ist natürlich riesig."

Kuriose Vorgeschichte: Der Welthit stand vor dem Aus

Dass der Song überhaupt existiert und zu einem globalen Phänomen heranwachsen konnte, grenzt an ein kleines Wunder der Musikgeschichte. Im Jahr 2000 stand die Veröffentlichung des Titels nämlich kurz vor dem endgültigen Scheitern, da das professionelle Umfeld des Sängers zunächst keine Erfolgsaussichten in dem Projekt sah.

Friedle selbst erinnert sich lebhaft an die damaligen Widerstände hinter den Kulissen: "Ich kann mich noch erinnern, wie die Idee damals entstanden ist und niemand – die Produzenten, mein Management, die Plattenfirma – diesen Song wollte." Doch der Künstler ließ sich nicht von seiner Vision abbringen. Er habe damals beharrlich über einen Zeitraum von "drei, vier Monaten" an dem Song festgehalten – eine Hartnäckigkeit, die sich in millionenfachen Plattenverkäufen und weltweiter Bekanntheit bezahlt machte.

Hochkarätiges Musikprogramm rund um das Spiel

Der Auftritt des österreichischen Schlagerstars ist eingebettet in eine Reihe hochkarätiger musikalischer Programmpunkte, die das Duell der beiden US-Teams umrahmen:

Deutsche Nationalhymne: Vor dem Spielbeginn interpretiert die bayerische Brass-Band LaBrassBanda die Bundeshymne.

Vor dem Spielbeginn interpretiert die bayerische Brass-Band LaBrassBanda die Bundeshymne. US-Nationalhymne: Der US-amerikanische Country-Sänger Drew Baldridge übernimmt die Darbietung von "The Star-Spangled Banner".

Der US-amerikanische Country-Sänger Drew Baldridge übernimmt die Darbietung von "The Star-Spangled Banner". Halbzeit-Show: Während der großen Spielpause betritt die US-amerikanische Rockband Cage The Elephant die Bühne im Stadion.

Mit dieser stilistischen Mischung aus bayerischer Blasmusik, amerikanischem Country und Rock sowie österreichischem Schlager setzt die NFL auf ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für die tausenden Fans in der Arena.