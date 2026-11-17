Weltranglisten-Erster feierte Zweisatz-Sieg über Shelton.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der frisch gebackene Tennis-Weltranglisten-Erste Alexander Zverev gewann auch sein zweites Match bei den ATP Finals in Turin und steht damit vorzeitig im Halbfinale.

Zverev hofft auf perfekten Jahresabschluss

Der Tennis-Weltranglistenerste bezwang im zweiten Gruppenspiel den an Nummer drei gesetzten US-Amerikaner Ben Shelton 6:2,7:6(4). Schon vor dem letzten Gruppenmatch am Donnerstag gegen den Franzosen Arthur Fils, der seine Halbfinal-Chancen mit einem 4:6,6:2,6:2 gegen den Spanier Rafael Jodar wahrte, steht Zverevs Einzug in die K.-o.-Runde fest.

Zverev peilt in der Inalpi Arena seinen dritten Triumph nach 2018 und 2021 an. Es würde sein Traumjahr mit Grand-Slam-Siegen bei den French Open und US Open sowie der Eroberung der Nummer eins krönen. Gegen Shelton hatte Zverev zuletzt auch im Finale der US Open gewonnen.

Im Duell zweier Verlierer der ersten Runde entschied Jodar den ersten Satz souverän für sich. In der Folge hatte der aufstrebende 20-Jährige mit körperlichen Problemen zu kämpfen und machte nur noch vier Games. Fils gewann beim Saisonfinale als erster Franzose seit Jo-Wilfried Tsonga 2011 ein Match.