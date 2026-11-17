Am Donnerstag wird KI-Staatssekretär seine Rede in der Nationalbibliothek halten. Die Gästeliste ist hochkarätig besetzt.

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"Kipppunkt" lautet der Titel der Rede von Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). Am Donnerstagabend will der Regierungspolitiker den österreichischen Umgang mit den rasanten Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz skizzieren. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) beauftragte Pröll mit der Überarbeitung der österreichischen KI-Strategie. Die Rede dient als Auftakt, um erste Ergebnisse und konkrete Maßnahmen zu vorstellen.

Wie oe24 erfuhr, soll die Rede aus drei Abschnitten bestehen: Wie bleibt Österreich und Europa handlungsfähig? Wie soll KI genutzt werden, um die Wertschöpfung zu steigern? Wie bleibt der technologische Fortschritt menschlich?

Hochkarätige Gästeliste für Pröll-Rede

Die Gästeliste - insgesamt haben rund 300 Personen zugesagt - kann sich jedenfalls sehen lassen. Angekündigt haben sich laut oe24-Informationen unter anderem: