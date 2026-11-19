Der Linzer Altbischof Ludwig Schwarz ist im Alter von 86 Jahren verstorben

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Der Linzer Altbischof Ludwig Schwarz ist am Donnerstag im 87. Lebensjahr in Kritzendorf verstorben, berichtete die Kathpress. Sein Nachfolger Bischof Manfred Scheuer zeigte sich in einer ersten Stellungnahme betroffen vom Tod seines Vorgängers und zugleich dankbar für das Glaubens- und Lebenszeugnis des Verstorbenen. In Oberösterreich läuteten Trauerglocken.

Von 2005 bis 2016 war Schwarz Diözesanbischof von Linz. Davor war er Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke und wurde 2001 zum Weihbischof für Wien ernannt. Scheuer zeigte sich in einer ersten Stellungnahme betroffen vom Tod seines Vorgängers und zugleich dankbar für das Glaubens- und Lebenszeugnis des Verstorbenen. Sein Wirken sei geprägt gewesen von einem freundlichen Charakter und von Fröhlichkeit, von Geselligkeit und Gastfreundschaft.