Riesen-Aufregung an einer Mittelschule im Fasanviertel im 3. Bezirk in Wien: Zwei Schüler versprühten wohl im Klassenzimmer Pfefferspray, was zu einem Großeinsatz der Rettung und Polizei führte.

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Wien. Passiert ist der folgenschwere Zwischenfall offenbar im Nachmittagsunterricht um 14.30 Uhr in einer Klasse des Campus Landstraße. Wie ein Informant oe24 anvertraute, haben zwei Schüler Pfefferspray versprüht, woraufhin mehrere Teenies über Kopfschmerzen und Brechreiz geklagt haben. Die Lehrerin habe daraufhin den Burschen den Spray abgenommen, die daraufhin aus der Schule abgedampft sind, während die Rettung mit mehreren Fahrzeugen vor Ort kam, um die Kinder zu notzuversorgen. Die Polizei bestätigt den Vorfall und spricht von sieben leicht verletzten Opfern.

mMehrere Rettungswagen mit Blaulicht vor Schulgebäude im Fasanviertel © zVg

Laut Exekutive wurden die beiden Verdächtigen - bei denen es derzeit nicht klar ist, ob sie schon über 13 und strafmündig sind - in kurzer Zeit ausgeforscht. Sie waren schon zu Hause gewesen, waren aber von dort wieder zur Schule zurückgekommen und wurden im Nahbereich der Lehranstalt aufgegriffen. Derzeit laufen die Befragungen und ersten Erhebungen.