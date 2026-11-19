Am Donnerstag hielt KI-Staatssekretär Alexander Pröll seine Rede in der Nationalbibliothek. Vor hochkarätigen Gästen sprach er über die Zukunft der Menschheit.

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"Kipppunkt" lautet der Titel der Rede von Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). Am Donnerstagabend skizziert er den Umgang mit den rasanten Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz. "Der Mensch war lange Zeit allein mit etwas, das er für zutiefst menschlich hielt. Mit seiner Fähigkeit, über die Welt nachzudenken", sagt Pröll. Das ist vorbei: "Heute sitzen Millionen Menschen vor einem Bildschirm und führen Gespräche mit einer Maschine." Und deren Fähigkeiten wachsen.

Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) bei der Grundsatzrede 'KIpppunkt. Österreich im KI-Zeitalter' im Prunksaal der Nationalbibliothek in Wien © APA/HELMUT FOHRINGER

Es geht ihm um den Umgang mit einer der brisantesten neuen Technologien: Einer neuen Form der Intelligenz, die immer mehr menschliche Aufgaben übernimmt. "Fortschritt hat keine eingebaute Richtung. Wir geben sie ihm", sagt Pröll in der Nationalbibliothek in Wien vor Kanzler Stocker, Ex-Kanzler Kurz und Wirtschaftskapitänen.

“Die wirtschaftliche Kraft eines Unternehmens muss künftig nicht mehr proportional zur Zahl seiner Beschäftigten sein.” KI-Staatssekretär Alexander Pröll

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) beauftragte Pröll mit der Überarbeitung der österreichischen KI-Strategie. Es geht darin um drei Hauptfragen: Wie bleiben wir handlungsfähig? Wie bleiben wir wohlhabend? Und: Wie bleiben wir menschlich?

Pröll stellt seine KI-Strategie vor, bei der auch alle Bürger in einem großen Beteiligungsprozess mitmachen können. Es geht ihm um die digitale Souveränität Europas, Rechenleistung mit Datenzentren vor Ort, aber "klein, grün und dezentral".

Es geht um Daten. Deshalb will Österreich gemeinsam mit Deutschland und privaten Investoren TikTok Europa kaufen.

Europa soll wohlhabend bleiben - durch Innovation: "Wir wollen, dass hier neue Produkte entwickelt werden. Dass Unternehmen investieren. Und dass Menschen gute Arbeit finden", sagt Pröll.

Deshalb rollt er eine KI-Kompetenzoffensive aus. "Unser Anspruch ist die größte außerschulische KI-Bildungs- und Weiterbildungsinitiative der Welt." Mit 1.000 zusätzlichen, kostenlosen KI-Workshops, die für jede Österreicherin und jeden Österreicher zugänglich sind. Und es gibt neun KIPPPUNKT-Dialoge – einen in jedem Bundesland.

"Wir haben etwas, das oft unterschätzt wird: hochspezialisierte kleine und mittlere Unternehmen, die mit ihren Technologien auf der ganzen Welt erfolgreich sind", sagt Pröll. Er will auf Physical AI setzen.

Und ganz wichtig: Bildschirme sollen raus aus der Volkschule. "KI bleibt ein Mittel", sagt Pröll. "Im Dienste des Menschen."

Hochkarätige Gästeliste für Pröll-Rede

Die Gästeliste - insgesamt haben rund 300 Personen zugesagt - kann sich jedenfalls sehen lassen. Dabei sind

Kanzler Christian Stocker (ÖVP)

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP)

Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP)

Ex-Kanzler und Ex-Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP)

Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker

Präsident des Verfassungsgerichtshofes Christoph Grabenwarter

Präsident des Verwaltungsgerichtshofes Albert Posch

ORF-General Clemens Pig

Ex-ORF-General und KI-Bevollmächtigter für den Medienstandort der Stadt Wien Alexander Wrabetz

AMS-Chef Johannes Kopf

WKO-Präsidentin Martha Schultz

Microsoft-Österreich-CTO Harald Leitenmüller

IGK-Präsident Oskar Deutsch

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian

Verbund-Chef Michael Strugl

MedUni Wien: Markus Hengstschläger