Große Freude bei Jon Hamm: Der "Mad Men"-Star und seine Ehefrau Anna Osceola sind erstmals Eltern geworden. Das Paar hat einen Sohn bekommen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie das US-Magazin "People" unter Berufung auf einen Insider berichtet, ist der Bub bereits auf der Welt. Name, Geburtstag und Geburtsort sind bislang nicht bekannt. Für beide Schauspieler ist es das erste Kind.

Dass Hamm auch mit Mitte 50 noch Vater werden könnte, hatte er selbst bereits vor zwei Jahren angesprochen. Damals sagte er dem "Hollywood Reporter": "Mir ist durchaus bewusst, dass ich 53 bin. Ich werde der alte Vater sein, aber so ist es eben."

"Aufregend und beängstigend"

Als im August bekannt wurde, dass seine Frau schwanger ist, soll die Freude beim Paar groß gewesen sein. Ein Baby sei etwas gewesen, das sich beide gewünscht und erhofft hätten.

Als im August bekannt wurde, dass seine Frau schwanger ist, soll die Freude beim Paar groß gewesen sein. © WireImage

Im September sprach Hamm in der US-Sendung "Today" über seine bevorstehende Vaterrolle. Er habe gehört, wie sehr ein Kind einen zum Positiven verändern könne. Gleichzeitig sei die neue Aufgabe für ihn "aufregend und beängstigend zugleich".

Kennenlernen am Set von "Mad Men"

Hamm und Osceola lernten sich 2015 bei den Dreharbeiten zur Erfolgsserie "Mad Men" kennen. Osceola hatte im Finale einen kurzen Auftritt als Rezeptionistin Clementine. Damals war Hamm noch mit seiner langjährigen Partnerin Jennifer Westfeldt zusammen.

2020 wurde die Beziehung zwischen Hamm und Osceola öffentlich. 2023 heirateten die beiden in Big Sur in Kalifornien – an einem besonderen Ort: Dort war auch das Finale von "Mad Men" gedreht worden. Nun beginnt für das Paar ein neues Kapitel als Familie.