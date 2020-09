Wegen der Corona-Pandemie zieht die für 2021 bei RTL geplante 15. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ nach Wales um.

Bereits die 20. Staffel des britische Pendant „I‘m A Celebrity… Get Me Out Of Here!“ wird statt im Dschungel im Vereinigten Königreich produziert - RTL zieht nun ebenfalls nach. Wegen der Corona-Pandemie haben die Produzenten der Kult-Ekelshow beschlossen, die Sendung im Grusel-Schloss Gwrych-Castle zu drehen.

Moderieren werden weiterhin Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42). Am Sendungskonzept wird festgehalten, nur einzelne Formatbestandteile werden für den neuen Produktionsstandort abgeändert. Der Sieger darf sich am Ende der Show „König oder zur Königin des walisischen Dschungels“ nennen. Gleich bleibt, dass es nur bei einer positiv absolvierten Prüfung mehr zu essen gibt als Bohnen und Reis.