Welthits wie "Billie Jean", "Thriller" oder "Beat It" ertönen am 12.Februar wieder in Wien. „Forever – The Best Show About The King of Pop” feiert in der Stadthalle Michael Jackson. Mit Ticket24 bist Du zum Bestpreis dabei.

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Drei Mal ließ der unsterbliche Michale Jackson († 2009) Wien ausflippen. 1988 mit der "Bad Tour" im Praterstadion. 1992 mit "Dangerous" und seltenem Startreff und schließlich 1997 mit der Rekord-Show "HIStory". Jetzt ertönen seine 500-Millionen-fach verkauften Welthits wieder in Wien. Am 12. Februar stoppt "Forever – The Best Show About The King of Pop" in der Stadthalle F.

"Forever" feiert am 12. Februar in Wien das Vermächtnis von Michael Jackson. © Show Factory

Das Show-Spektakel rund um ewige Hits wie "Billie Jean", "Thriller" oder "Beat It" wird von Mitgliedern der Jackson-Familie unterstützt und gilt als eine der authentischsten Hommagen an das musikalische Vermächtnis von Michael Jackson. "Ich habe mich in die Show verliebt, weil sie sich von den anderen unterscheidet. Ihr habt Michaels Herz und seine Essenz auf die Bühne gebracht," zeigt sich auch Michaels Schwester La Toya Jackson schwer beeindruckt.

Mit ticket24.at bist Du am 12.Feburar bei "Forever" zum Bestpreis dabei. © Show Factory

"Forever", das weltweit schon mehr als eine Million Fans begeisterte, ist weit mehr als ein Tribute-Konzert: sieben Sänger, fünf Musiker und neun Tänzer skizzieren eine eindrucksvolle Reise durch die Karriere des "King of Pop". Mit einer Mischung aus Live-Musik, Tanz, spektakulären Effekten und großer Leidenschaft. "Es ist ein Fest, ein Erlebnis rund um Michaels Musik," erklärt Produzent Carlos J. López den neuen Jackson-Hit

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Mit oe24 bist Du bei der einzigartigen Tribute-Show "Forever" zum Bestpreis dabei. Auf Ticket24.at gibt’s die Karten für „ The Best Show About The King of Pop“am 12. Februar in der Stadthalle jetzt um 20 Euro ermäßigt.