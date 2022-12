Fußball-Legende Pelé ist gestorben

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist am Donnerstagabend mit 82 Jahren verstorben.

Tochter Kely Nascimento bestätigt via Instagram den Tod der Fußballlegende Pelé. Auf dem Foto ist zu sehen, wie die gesamte Familie alle Hände übereinanderlegt und sich von Brasiliens Fußball-Ikone verabschiedet.

© Instagram / iamkelynascimento Mit den Worten "Alles, was wir sind, verdanke ich dir. Wir lieben dich unendlich. Ruhe in Frieden", nahm Pelés Tochter Kely Abschied. ×

"Alles, was wir sind, verdanken wir dir. Wir lieben dich unendlich. Ruhe in Frieden", schreibt sie auf ihrem Kanal.

Pelé, für viele der beste Fußballer aller Zeiten, war in den letzten Wochen in einer Klinik in Sao Paulo nur noch palliativ behandelt worden. Die Angehörigen waren am Totenbett. Mit Brasiliens Auswahl wurde der Ausnahmekönner insgesamt drei Mal Weltmeister (1958, 1962, 1970).

Weitere Informationen folgen in Kürze...