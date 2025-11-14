Happy Royal-Day: König Charles feiert seinen Geburtstag in Wales

Der britische Monarch bedankte sich mit einem Foto vom Anwesen Sandringham für die Glückwünsche seiner Fans.

Der britische König Charles hat sich mit einem Foto für die Glückwünsche zu seinem 77. Geburtstag bedankt. Auf einem vom Palast veröffentlichten Bild zeigte sich der Monarch am Freitag gelassen in die Kamera lächelnd vor dem königlichen Anwesen Sandringham in Norfolk. Charles scheint auf dem Foto einen Spaziergang durch die Gärten des Anwesens zu machen, er stützt sich locker auf einer Art hölzernem Schäferstab ab. Feiern wird er den Geburtstag mit einer Reise nach Wales.

Sandringham ist der private Landsitz der Royals und einer der Rückzugsorte der königlichen Familie. Das Anwesen umfasst unter anderem eine biologische Landwirtschaft und weitläufige Gärten, die in den vergangenen drei Jahren unter Charles Aufsicht restauriert wurden. Charles war am 14. November 1948 im Buckingham Palace in London geboren worden. Er folgte im September 2022 seiner Mutter Elizabeth II. auf dem britischen Thron nach.

König Charles III. © Getty

In Wales wollte der König in Begleitung seiner Ehefrau Camilla lokale Stars aus Kunst und Kultur treffen. Unter den Gästen sind etwa die Schauspielerin Ruth Jones, TikTok-Creator Lewis Leigh und Modedesigner Julien Macdonald.

König Charles III. © Getty

Die Geburtstagsreise nach Südwales demonstriert aus Sicht der BBC auch den Wunsch des Königs, weiterzuarbeiten, obwohl er sich weiter regelmäßigen Krebsbehandlungen unterzieht. Dem kleineren Landesteil ist Charles besonders verbunden, war er doch als Thronfolger jahrzehntelang der Prinz von Wales. Diesen Ehrentitel hat nun sein ältester Sohn William.