Ein faustgroßer Klumpen vom Meeresboden kann Hunderte Lebewesen beherbergen. Forscher haben in den Tiefen des Pazifiks eine bislang wenig beachtete Tierwelt entdeckt.

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Die Tiere sind winzig – manche kleiner als ein Millimeter. Ihr Zuhause sind sogenannte Manganknollen: dunkle, metallhaltige Gebilde, die in 4.000 bis 6.000 Metern Tiefe am Meeresboden liegen. Zwischen ihren Rissen und Hohlräumen finden die Kleinstlebewesen Schutz und Lebensraum.

4.139 Tiere aus 244 Knollen

Ein internationales Forschungsteam untersuchte insgesamt 244 Manganknollen aus der Clarion-Clipperton-Zone im zentralen Pazifik. Das Ergebnis: 4.139 Tiere wurden darin entdeckt – im Schnitt 17 pro Knolle. In einem einzigen Exemplar fanden die Forscher sogar 245 Bewohner.

Zu den entdeckten Lebewesen zählen unter anderem Fadenwürmer und Ruderfußkrebse. Um sie zu untersuchen, bargen die Forschenden Proben mit Tauchrobotern und speziellen Greifern. Im Labor zerlegten sie die Knollen vorsichtig und lösten die Tiere aus den engen Spalten.

Eigene Lebensgemeinschaft in der Tiefe

Besonders überraschend: In den Manganknollen leben andere Tiergemeinschaften als im Schlamm rundherum. Genetische Analysen zeigen außerdem, dass sich die Bewohner der Knollen selbst über Entfernungen von bis zu 1.000 Kilometern ähneln.

In den Manganknollen leben andere Tiergemeinschaften als im Schlamm rundherum. © Getty Images

Die Studie erschien im Fachjournal "Scientific Reports". Beteiligt war auch das Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen (MARUM).

Die Erkenntnisse könnten künftig beim Schutz der Tiefsee helfen. Denn die Manganknollen sind nicht nur metallhaltige Gesteinsgebilde, sondern auch Lebensraum für eine bislang kaum beachtete Tierwelt.