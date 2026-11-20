An der Südküste des Irans soll es am Abend erneut zu heftigen Explosionen gekommen sein. Berichte sprechen von einem gezielten Raketenangriff nahe der strategisch wichtigen Straße von Hormus.

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Auf der iranischen Insel Qeshm am Persischen Golf sind offenbar erneut Detonationen zu hören gewesen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Fars.

Was genau hinter den Vorfällen steckt, ist derzeit noch unklar – von offizieller Seite gibt es bislang keine Bestätigung. "Netzjournalist" berichtet von Raketenangriff Konkretere Hinweise liefert der bekannte iranische Netzjournalist "Vahid".

Unter Berufung auf Augenzeugen vor Ort berichtet er von einem Raketenangriff, der am Abend eine Flugabwehrstellung auf der Insel getroffen haben soll. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben aktuell nicht.

Brennpunkt Straße von Hormus

Die mutmaßlichen Angriffe fallen in eine Phase massiver militärischer Spannungen in der Region. In den vergangenen Tagen lieferten sich iranische Streitkräfte und das US-Militär wiederholt Gefechte. Zuvor hatte es zahlreiche Angriffe auf Öltanker in der Straße von Hormus gegeben. Die Meerenge, direkt vor der die Insel Qeshm liegt, hat sich im laufenden Konflikt zwischen Washington und Teheran zum zentralen Nadelöhr und Streitpunkt entwickelt.

Öl-Austritte auf der Insel Queshm: Gesunkenen Tanker verseuchen das Meer und die Küste. © AFP

Warum die Insel Qeshm so entscheidend ist

Dass ausgerechnet Qeshm ins Visier geraten sein soll, ist kein Zufall: Die größte Insel im Persischen Golf liegt wie ein Sperr-Riegel direkt vor der Straße von Hormus – dem wichtigsten Nadelöhr für den globalen Ölhandel, durch das rund ein Fünftel des weltweiten Erdöls transportiert wird.

Für Teheran dient die Insel als unverzichtbarer militärischer Vorposten. Von hier aus können die iranischen Streitkräfte und die Revolutionsgarden den gesamten Schiffsverkehr in der Meerenge überwachen, kontrollieren und im Ernstfall blockieren. Ein Treffer auf die dortige Luftabwehr wäre für den Iran daher ein enormer Schlag.