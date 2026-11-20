Frau beschuldigt außerdem Regisseur Nicloux, bei der von ihr angezeigten Tat gefilmt zu haben

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Die französische Justiz ermittelt erneut gegen den Schauspieler Gérard Depardieu und den Schriftsteller Michel Houellebecq wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Vergewaltigung. Einen entsprechenden Bericht des Magazins "Mediapart" bestätigten informierte Kreise am Freitag. Demnach reichte eine Schauspielerin bereits im Mai vergangenen Jahres Klage gegen die beiden Prominenten ein.

Michel Houellebecq © APA/AFP/JOEL SAGET

Den Angaben zufolge soll die Tat bei Dreharbeiten für den Film "Thalasso" verübt worden sein, in dem Depardieu und Houellebecq mitspielten. Laut dem Magazin "Mediapart" wirft die Klägerin Depardieu vor, sie während des Drehs vergewaltigt zu haben, während Houellebecq sie festgehalten habe. Auch Houellebecq habe sie sexuell missbraucht. Dem Regisseur Guillaume Nicloux wirft die Schauspielerin dem Bericht zufolge vor, währenddessen gefilmt zu haben.

Guillaume Nicloux © APA/AFP/JOEL SAGET

Depardieu und Houellebecq äußerten sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Der Schauspieler ist in einem weiteren Fall wegen Vergewaltigung angeklagt. In der kommenden Woche soll darüber entschieden werden, ob der Fall vor Gericht kommt.