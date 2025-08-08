Furchtloser Zwergspitz verscheucht Schwarzbären

Ein ungleiches Duell entschied ein kleiner Zwergspitz namens Scout für sich. Er konnte sein Zuhause vor einem Schwarzbären beschützen.

Seit dem 4. August geht auf den sozialen Medien ein Video viral, in welchem ein Zwergspitz einen Schwarzbären verscheucht. 4,2 Millionen Views hat das Video schon auf TikTok.

Ungleiches Duell

In diesem Clip spaziert der Bär in das Haus der Künstlerin Kayla Klein in West Vancouver (Kanada) rein. Der Einbrecher schaute sich den TV an und bediente sich bei dem Hundefutter.

Doch dann entdeckte der Zwergspitz Scout den Schwarzbären und begann ihn zu jagen. Mit seinem fast drei Kilogramm Kampfgewicht hatte er eigentlich wenig Chancen. Trotzdem konnte Scout den Einbrecher verscheuchen. Der Schwarzbär flüchtet wieder zurück in den Wald.

"Er ist der Beste"

In einem Interview mit "Global News" sagt die Besitzerin über ihren Superhelden: "Er ist der Beste. Er ist super verschmust und anhänglich, aber auch sehr temperamentvoll und beschützt mich und meinen Mann sehr."

Sein Beschützerinstinkt ist sehr groß. In einem neueren TikTok zeigt sie, wie Scout den Garten nach dem Vorfall bewacht.