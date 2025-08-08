Alles zu oe24VIP
Hamburg
Hamburg

Zahlreiche Fälle

Drei Tote! Gefährliche Krankheit in Deutschland ausgebrochen

08.08.25, 11:48
Teilen

In Hamburg wurden bisher 16 Fälle bestätigt. 

In Hamburg hat ein Ausbruch der bakteriellen Infektion Haemophilus influenzae Typ b (Hib) drei Todesopfer gefordert. Bislang wurden in der Stadt 16 Erkrankungsfälle verzeichnet, die gezielt beobachtet werden

Insbesondere Menschen mit geschwächtem Immunsystem – etwa Drogenabhängige und Obdachlose – sind betroffen. Diese Risikogruppen erleiden teils schwerwiegende Krankheitsverläufe wie Pneumonie, Blutvergiftung oder Hirnhautentzündung, die innerhalb weniger Stunden lebensbedrohlich werden können

Keine erhöhte Gefahr

Laut Robert-Koch-Institut besteht für gesunde Menschen aktuell keine erhöhte Gefahr. Das Immunsystem gesunder Erwachsener ist in der Regel in der Lage, den Erreger zu eliminieren

Um die Ausbreitung einzudämmen, bietet Hamburg in zwei Drogenkonsumräumen Impfungen gegen Hib an. Gleichzeitig wurden Informations- und Vorsorgemaßnahmen für Einrichtungen wie Notunterkünfte und Suchtberatungen ergriffen

Im deutschlandweiten Vergleich zeigt sich ein Anstieg der meldepflichtigen invasive Hib-Fälle: Bis zum 20. Juli wurden dieses Jahr 27 Fälle registriert, gegenüber 16 im Vorjahreszeitraum, zuletzt mit insgesamt 33 Fällen und zwei Todesfällen in 2024

