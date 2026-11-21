Zu eng
DARUM flüchtet Felix Neureuther nachts oft ins Gästezimmer
Bei Miriam Neureuther (36), Felix Neureuther (42) und ihren vier gemeinsamen Kindern Matilda (8), Leo (6), Lotta (4) und Mats (1) geht es im Alltag oft drunter und drüber. Zwischen beruflichen Terminen und der Familienorganisation bleibt dem Paar, das seit fast einem Jahrzehnt verheiratet ist, nicht immer viel Raum für Zweisamkeit. Gegenüber der "Bunte" verriet die ehemalige Biathletin und Skilangläuferin nun jedoch, wie sie und ihr Mann im Winter trotzdem romantische Momente schaffen.
Gemeinsame Auszeit auf der Loipe
Für Miriam Neureuther ist der Winter die schönste Jahreszeit. In ihrem Zuhause in Garmisch-Partenkirchen duftet es in der Vorweihnachtszeit "nach Gewürzen, Zimt und Vanille, nach Tannenzweigen und Kerzenduft". Mit vier Kindern sei es zwar häufig "laut und wild" – "Wenn man vier Kinder hat, dann wäre, glaube ich, alles andere gelogen", gesteht sie scherzend –, doch für ihre Verbundenheit als Paar haben die beiden ein festes Ritual entwickelt: Sie gehen am liebsten früh morgens gemeinsam auf die Piste. "Wir haben vier Kinder und bei uns ist immer Trubel. Wir beide sind viel unterwegs. Dann ist es einfach schön, wenn mal zu zweit nebeneinander eine Stunde Langlaufen kann und sich einfach mal in Ruhe unterhält", erklärt sie.
Nächtlicher Trubel im Familienbett
Dass es bei den Neureuthers auch nachts selten ruhig zugeht, offenbarte Miriam Neureuther zudem vor Kurzem in der Sendung "Kölner Treff". Dort plauderte sie über die Schlafgewohnheiten der sechsköpfigen Familie: "Ich habe vier Kinder plus meinen Mann in meinem Bett. Die kommen alle, jede Nacht", erzählte sie.
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Ausweichmanöver ins Gästezimmer
Für Felix Neureuther wird der Platz unter der Bettdecke dadurch regelmäßig knapp. "Das wird dann schon voll und mein Mann geht dann oft mal gerne ins Gästezimmer rüber", berichtete Miriam. Doch auch wenn sie selbst einmal versucht, dem Trubel ins Gästezimmer zu entkommen, bleibt sie dort nicht lange allein – denn die Kinder folgen ihr kurzerhand nach.
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