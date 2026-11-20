Eine der bekanntesten deutschen Schlagersängerinnen soll 2027 in den australischen Busch ziehen. Laut BILD-Informationen wird Michelle Teil der nächsten Dschungelcamp-Staffel.

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Die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" läuft im Januar 2027 bei RTL, ein genauer Starttermin steht allerdings noch aus. Auch in Österreich verfolgen viele Fans das TV-Spektakel regelmäßig mit großem Interesse.

Der Sender hält die Teilnehmerliste bisher noch unter Verschluss. Nach Informationen der BILD soll aber feststehen, dass Schlagerstar Michelle (54) das Abenteuer in Australien wagt – und dafür eine der höchsten Gagen in der gesamten Geschichte des Formats kassiert.

Drei Jahrzehnte voller Bühnen-Erfolge

Seit über 30 Jahren zählt die Musikerin zu den prägenden Gesichtern des deutschen Schlagers. Mit Songs wie "Wer Liebe lebt" erreichte sie ein Millionenpublikum und stand damit 2001 auch für Deutschland beim Eurovision Song Contest auf der Bühne. Auf große Karriere-Hochs folgten immer wieder schwierige Phasen, Rückzüge und Comebacks. Erst im Februar 2026 gab sie in Berlin ein großes Abschiedskonzert. Danach schlug sie privat wie optisch ein neues Kapitel auf: Die lange blonde Mähne ist ab, heute trägt sie kurze Haare, beschäftigt sich mit spiritueller Heilung und tritt wieder verstärkt unter ihrem bürgerlichen Namen Tanja Hewer auf.

Das Star-Foto des Tages 1 / 24 Pyjamaparty: Kim Kardashian wirbt mit Ausschnitten für die neue Staffel ihrer Reality-Show. © Instagram Da mögen sich zwei sehr! Eva Longoria und Andie MacDowell nehmen beide an der "L'Oréal Paris' 21st Annual Women of Worth Celebration" in L.A. teil. © FilmMagic Paris Hilton spricht vor dem US-Kongress (zusammen mit der Demokration Alexandria Ocasio-Cortez, rechts und der Republikanerin Laurel Lee) um den "Defiance Act" durchzubringen, ein Gesetzentwurf, der die Rechenschaftspflicht derjenigen festlegt, die gefälschte, künstlich erzeugte Pornografie mit echten, nicht einwilligenden Opfern erstellen und verbreiten. © Anadolu via Getty Images

Privates Liebes-Aus vor TV-Start

Auch abseits der Musik sorgte die 54-Jährige zuletzt für Schlagzeilen. 2023 machten Michelle und Sänger Eric Philippi (29) ihre Beziehung öffentlich. Trotz öffentlicher Debatten über den Altersunterschied hielt das Paar zunächst zusammen. Beim Berliner Abschiedskonzert im Februar 2026 folgte vor tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern sogar ein Heiratsantrag auf der Bühne, den sie annahm. Wenige Monate später zerbrach die Beziehung jedoch. Im australischen Camp dürfte genau diese Trennung für reichlich Gesprächsstoff am Lagerfeuer sorgen.

Rekord-Staffel noch ohne offizielle Bestätigung

Fest steht bereits, dass RTL für den Start ins Jahr 2027 die bislang längste Ausgabe der Show plant. Wie viele Tage die Prominenten konkret im Dschungel ausharren müssen, ist derzeit noch offen. Von offizieller Seite gibt es zur Personalie Michelle noch kein grünes Licht. Auf Anfrage der BILD erklärte eine RTL-Sprecherin lediglich: "Spekulationen über Teilnehmer des neuen Dschungelcamps kommentieren wir nicht."