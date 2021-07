Diese Wiener Bezirke impfen am wenigsten

In diesen Bezirken wird am meisten - in diesen am wenigsten geimpft.

Die meisten Erstgeimpften findet man im Burgenland, in ­Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg.



Ein genauer Blick – ÖSTERREICH liegt die Impfquote nach Gemeinden vor – zeigt aber, dass die Lage bei vollständig Geimpften anders ausschaut.



Im Wien wurden im ersten Bezirk bisher am meisten Menschen geimpft.