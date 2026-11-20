Florian Silbereisen trauert um eine langjährige Vertraute, die kurz vor den Dreharbeiten zum "Adventsfest der 100.000 Lichter" gestorben ist.

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Eine Sprecherin der ARD hat den Tod der Kostümbildnerin Elke Schleuß-Gillmeister bestätigt, wie mehrere Medien berichten. Zu einem konkreten Ausstrahlungs- oder TV-Termin sowie zu genauen Zeitpunkten liegen in der Vorlage keine Angaben vor.

Silbereisen und Schleuß-Gillmeister blicken auf eine lange gemeinsame Zeit zurück. In einem MDR-Interview berichtete der Showmaster einmal, er habe Elke 1989 kennengelernt, als er zum ersten Mal bei einer Show auftrat, bei der auch sie dabei war.

Noch in Vorbereitung involviert

Wie die ARD-Sprecherin erklärte, war Elke Schleuß-Gillmeister noch in die Vorbereitungen für das "Adventsfest der 100.000 Lichter" mit Florian Silbereisen eingebunden. Auch der choreografische Leiter Ludwig Mond meldete sich auf Instagram zu Wort und schrieb in einem berührenden Beitrag, ein Abschied komme "manchmal plötzlicher als gedacht". Mond betonte seinen Respekt vor ihrer Standhaftigkeit, ihrem unermüdlichen Ehrgeiz und ihrer jahrzehntelangen Erfahrung. Erst wenige Tage zuvor habe er mit Schleuß-Gillmeister noch Kostüme für die TV-Show besprochen und schrieb abschließend: "Jetzt schaust du sie dir von oben an. Mach‘s gut, Elke."

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Bunte Anzüge und Dankbarkeit

Besonders eng wurde der Kontakt zwischen Florian Silbereisen und der Kostümbildnerin, als er die Moderation der "Feste"-Shows übernahm und sie ihn dafür einkleidete. Durch seine auffälligen, bunten Anzüge sei er beim Publikum aufgefallen, wozu Elke laut Silbereisen einen großen Teil beigetragen habe – wofür er ihr "sehr, sehr dankbar" sei.