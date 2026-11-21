Mehr als 25,9 Milliarden Kilometer liegen inzwischen zwischen der Erde und Voyager 1. Ein Funksignal braucht bereits mehr als 24 Stunden für den Weg – ausgerechnet jetzt kämpft die Sonde mit Problemen bei der Datenübertragung.

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Ein historischer Meilenstein und neue Sorgen um eine der berühmtesten Raumsonden der Welt: Voyager 1 ist inzwischen so weit von der Erde entfernt, dass ein Signal mehr als einen ganzen Tag unterwegs ist. Die NASA bestätigte, dass die Sonde am Mittwoch die Marke von einem Lichttag überschritten hat.

NASA empfängt nur noch ein Lebenszeichen

Doch die Freude über den Rekord wird von technischen Problemen getrübt. Seit dem Wochenende kommen keine wissenschaftlichen und technischen Daten mehr auf der Erde an. Die NASA empfängt derzeit lediglich das sogenannte Trägersignal. Es zeigt, dass Voyager 1 weiterhin Kontakt zur Erde hat.

Die Ursache ist noch unklar. Nach ersten Hinweisen könnte der Bordcomputer betroffen sein, der die Messdaten der Instrumente sammelt und für die Übertragung vorbereitet. Ingenieure untersuchen den Fehler.

25,9 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt

Am Mittwoch um 11.16 Uhr MEZ erreichte Voyager 1 die historische Entfernung. Die Sonde ist inzwischen rund 25,906 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Ein Signal benötigt für diese Strecke 24 Stunden und 13 Sekunden.

Trotz der gewaltigen Distanz ist Voyager 1 weiterhin unterwegs: Mit rund 61.000 Kilometern pro Stunde entfernt sie sich von der Sonne. Die NASA empfängt täglich Signale und schickt einmal pro Woche Befehle an die Sonde. Die Kommunikation dauert inzwischen eben deutlich länger.

Seit 1977 auf Reisen

Voyager 1 startete am 5. September 1977. Ursprünglich war die Mission auf vier Jahre ausgelegt. Mittlerweile ist die Sonde seit fast fünf Jahrzehnten im All und hat die Heliosphäre – den Einflussbereich des Sonnenwinds – hinter sich gelassen.

Die Sonde ist inzwischen rund 25,906 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. © Getty Images

Auch ihre Schwestersonde Voyager 2 ist noch aktiv und befindet sich ebenfalls außerhalb der Heliosphäre. Beide Missionen zählen zu den größten Erfolgen der Raumfahrtgeschichte.