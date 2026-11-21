Bis zu 10 Zentimeter könnten auch in den Bundeshauptstadt fallen.

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Österreich steht vor einem großen Wintereinbruch. Die Lawinenwarndienste Vorarlbergs und Tirols haben auf ergiebige Schneefälle in ihren Bundesländern aufmerksam gemacht. In Vorarlberg war über das Wochenende mit Neuschneemengen von 50 Zentimetern zu rechnen, im Westen Tirols mit 40 Zentimeter. Die Schneefallgrenze sollte zwischenzeitlich bis auf etwa 1.000 Meter sinken. Lawinengefahr bestand in erster Linie in Höhenlagen oberhalb von 2.500 Meter Seehöhe, informierten die Lawinenwarndienste.

Die prognostizierten Schneefallmengen nahmen nach Osten hin ab. In den Ötztaler und Stubaier Alpen könne es bis zu 30 Zentimeter schneien, hieß es. In den übrigen Regionen Tirols war mit zehn bis 20 Zentimetern oder weniger zu rechnen. Im Norden Vorarlbergs und Tirols waren außerdem Sturmwinde angesagt, die errechneten Geschwindigkeiten lagen bei über 80 km/h.

Am meisten Schnee gibt es in der Arlberg-Region © Getty Images

Schnee im ganzen Land

Nächste Woche bleibt es winterlich. Es schneit immer wieder auch in tiefere Lagen und eventuell sogar ins Flachland. Wie die Modellkarten auf tauernwetter.at zeigen, könnte spätestens am Donnerstag auch in Wien Schnee fallen. In der Bundeshauptstadt sollen sogar bis zu 10 Zentimeter fallen.

In ganz Österreich wird es winterlich © tauernwetter.at

Noch mehr Schnee gibt es auf den Bergen. Pünktlich zum Start der Skisaison gibt es perfekte Winter-Verhältnisse auf den Pisten.