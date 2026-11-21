Skifahren wird immer teurer - dennoch nimmt die Nachfrage zu.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zu Beginn der 1990er-Jahre konnten Wintersportlerinnen und Wintersportler in Österreich noch um etwa 22 Euro einen Tag lang Skifahren. In der nun startenden Saison kosten Tagestickets im Schnitt knapp 79 Euro, wie der Branchenexperte Günther Aigner auf Basis von elf Skigebieten errechnete. "Skifahren wird zum Premiumsport." Nach Aigners Angaben steigen die Ticketpreise seit längerem stärker als die Inflation.

In den vergangenen zehn Jahren hätten Österreichs Seilbahnen ihre Preise um 62,2 Prozent erhöht, während der Verbraucherpreisindex nur um 41,4 Prozent zugelegt habe. Für österreichische oder deutsche Skigäste sei das schmerzhaft, sagt der Tiroler Experte, der Skigebiete berät und an der Universität Innsbruck forscht. "Der Klimawandel bedroht den Skitourismus langfristig, und die Leistbarkeit bedroht ihn mittelfristig", meint er.

Skifahren ist auch anderswo teurer geworden. Im italienischen Südtirol beträgt der Preisanstieg bei Seilbahnen heuer durchschnittlich 3,4 Prozent, wie der Verbraucherverband Altroconsumo berechnete.

Deutsche Mittelschicht: leichter Rückgang in den Dolomiten

In der Ferienregion Dolomiti Superski, die zwölf norditalienische Skigebiete umfasst, bleibt die Nachfrage der europäischen Mittelschicht dennoch sehr stabil, wie Marketingdirektor Marco Pappalardo berichtet. Wenn, dann sei nur ein minimaler Rückgang zu beobachten, etwa bei Deutschen aus der mittleren Einkommensklasse.

© Getty Images

Gleichzeitig steige bei zahlungskräftigen Gästen aus Deutschland, Italien und anderen Ländern die Nachfrage nach Luxushotels und exklusiven Chalets, erzählt der Manager der dpa. "Das heißt, das beobachtete Wachstum ist klar in den höheren Segmenten zu sehen", sagt Pappalardo.

Mehr US-Gäste auf den Pisten

Außerdem beobachten er und Aigner in Italien und Österreich zunehmend Wintersportler aus Nordamerika. Dort sind Lifttickets wesentlich teurer als in den Alpen - auch teurer als im Hochpreisland Schweiz.

In Deutschland startet die Wintersaison auf der Zugspitze und im baden-württembergischen Gebiet Feldberg voraussichtlich am 27. November. Der Tagespass kostet in den deutschen Skigebieten nach Angaben des Verbandes Deutscher Seilbahnen (VDS) durchschnittlich um 4,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

© Getty Images

Kein erkennbarer Nachfragerückgang

Derzeit gebe es keine belastbaren Anzeichen, dass die Preisentwicklung zu einem grundsätzlichen Nachfragerückgang oder deutlich kürzeren Aufenthalten führe, sagte VDS-Geschäftsführerin Birgit Priesnitz. Marktanalysen würden zeigen, dass neben dem Preis Faktoren wie Schnee, Pisten, Infrastruktur und das Gesamterlebnis für die Gäste entscheidend seien, so Priesnitz. Auch Österreichs Seilbahnen erwarten in diesem Winter nach eigenen Angaben keinen Rückgang, sondern ein Besucherplus.

Die künstliche Beschneiung der Pisten, die auch wegen des Klimawandels in vielen Gebieten zum Standard gehört, ist ein wichtiges Element für die Preisgestaltung. Denn nicht nur die Lifte, sondern auch die Schneekanonen benötigen Energie - und die sei wegen der anhaltenden geopolitischen Konflikte deutlich teurer geworden, erklärt Pappalardo. Außerdem werde laufend in die Seilbahnen investiert.

Sein Skigebietsverbund habe nicht vor, den Wintersport an Eliten auszurichten. "Das ist nicht unser Wille." Stattdessen sei es das Ziel, das Skifahren in der Gesellschaft zu verankern - etwa mit besonderen Familienangeboten oder Gratistickets für jüngere Kinder.