Zwei Fahrzeuge prallten kurz vor Mitternacht frontal zusammen

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Bei einem Verkehrsunfall auf der Innviertler Bundesstraße B137 ist in der Nacht auf Samstag ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Schärding getötet worden. Der Wagen des jungen Lenkers war gegen 23.40 Uhr im Gemeindegebiet von Zell an der Pram frontal mit dem Fahrzeug eines 35-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Schärding, zusammengeprallt.

Der Jüngere wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

© FF Zell an der Pram

Der 35-jährige Lenker kam nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Passau, teilte die Polizei am Samstag mit.