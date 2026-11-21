Unfall in OÖ
Frontal-Crash: Junger Lenker (23) stirbt in Wrack
Bei einem Verkehrsunfall auf der Innviertler Bundesstraße B137 ist in der Nacht auf Samstag ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Schärding getötet worden. Der Wagen des jungen Lenkers war gegen 23.40 Uhr im Gemeindegebiet von Zell an der Pram frontal mit dem Fahrzeug eines 35-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Schärding, zusammengeprallt.
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Der Jüngere wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.
Der 35-jährige Lenker kam nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Passau, teilte die Polizei am Samstag mit.
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