Eine Kaltfront sorgt in Deutschland bereits für Schneefall und glatte Fahrbahnen. Jetzt sinken auch bei uns die Temperaturen – der erste Schnee bis in tiefe Lagen rückt näher.

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Ein spürbarer Temperatursturz und teils kräftiger Schneefall melden den Winter zurück. In Österreich wird es ab Samstag deutlich kälter, wobei am Sonntag die Schneefallgrenze am Abend auf etwa 700 Meter sinkt und es am Montag stellenweise sogar bis in tiefe Lagen schneien kann. Zuvor hat eine Kaltfront laut "extremwetter.tv" schon im deutschen Erzgebirge für eine erste Schneedecke und glatte Straßen gesorgt.

Bereits am Freitag strömte kalte Luft aus Nordeuropa in das Erzgebirge. Rund um den Fichtelberg setzten neben stürmischen Böen auch kräftige Schneefälle ein. Die Landschaft zeigte sich rasch in Weiß, was stellenweise für winterliche Fahrverhältnisse sorgte und den Winterdienst zu seinem ersten Saisoneinsatz zwang.

In den Nachtstunden gaben die Temperaturen weiter nach, wodurch die Gefahr durch Eis- und Schneeglätte anstieg. Vor allem auf höher gelegenen sowie wenig befahrenen Strecken ist für Autofahrer erhöhte Vorsicht geboten.

Kälteres Wetter für Österreich

Auch hierzulande gehen die Werte nach unten. Am Samstag zeigt sich das Wetter entlang und nördlich des Alpenhauptkamms anfangs bewölkt und nass, wobei oberhalb von rund 900 bis 1.200 Metern Schnee fällt. Im Süden und Osten kommt hingegen nach dem Auflösen von Nebelfeldern zeitweise die Sonne durch.

Schnee bis in tiefe Lagen

Am Sonntag greift aus Südwesten erneut Niederschlag auf Österreich über. Vor allem im Oberen Murtal und in Osttirol sind Schneefälle bis in höhere Tallagen möglich, ehe die Schneefallgrenze am Abend auf rund 700 Meter absinkt. Von Oberösterreich bis ins Burgenland bleibt es unterdessen meist trocken.

Zum Start in die neue Woche verschärft sich die winterliche Lage nochmals: Am Montag schneit es insbesondere im Westen sowie entlang der Alpennordseite zeitweise bis in tiefe Lagen. Während im Rheintal eher Regen oder Schneeregen fällt, bleibt es im östlichen Flachland und im Donauraum größtenteils trocken – bei weiter sinkenden Temperaturen.