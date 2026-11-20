Vor dem Parlament in der Wiener Innenstadt gab es nach der GenZ-Demo einen weiteren Polizeieinsatz, nachdem ein Mann auf einen Fahnenmast geklettert war. Dabei spielten auch pyrotechnische Gegenstände eine Rolle.

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Am Freitag kam es vor dem Wiener Parlament zu einem Polizeieinsatz, weil ein Mann auf einen Fahnenmast geklettert war und dort offenbar eine Palästina-Fahne hissen wollte.

Einsatz vor dem Parlament

Ein Mann stieg am Freitagnachmittag auf einen Fahnenmast beim Parlament in Wien. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er dort versucht haben, eine Palästina-Flagge zu hissen. Die Polizei griff ein und hielt ihn direkt vor Ort an, wie mehrere Medien berichten.

Pyrotechnik und Folgen

Bei dem Mann fanden die Einsatzkräfte pyrotechnische Gegenstände. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Ordnungsstörung sowie wegen des Besitzes pyrotechnischer Gegenstände und erteilte ihm eine Wegweisung.

© IMAGO/Isabelle Ouvrard

Keine Verbindung zur Demo

Den vorliegenden Informationen zufolge gab es keinen Zusammenhang mit der Demonstration, die einige Stunden davor in der Wiener Innenstadt gelaufen war. Damit endete der Vorfall vor dem Parlament mit polizeilichen Maßnahmen.