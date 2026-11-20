Polizei-Einsatz
Pyro-Chaot wollte Palästina-Flagge am Parlament hissen
Am Freitag kam es vor dem Wiener Parlament zu einem Polizeieinsatz, weil ein Mann auf einen Fahnenmast geklettert war und dort offenbar eine Palästina-Fahne hissen wollte.
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Einsatz vor dem Parlament
Ein Mann stieg am Freitagnachmittag auf einen Fahnenmast beim Parlament in Wien. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er dort versucht haben, eine Palästina-Flagge zu hissen. Die Polizei griff ein und hielt ihn direkt vor Ort an, wie mehrere Medien berichten.
Pyrotechnik und Folgen
Bei dem Mann fanden die Einsatzkräfte pyrotechnische Gegenstände. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Ordnungsstörung sowie wegen des Besitzes pyrotechnischer Gegenstände und erteilte ihm eine Wegweisung.
Keine Verbindung zur Demo
Den vorliegenden Informationen zufolge gab es keinen Zusammenhang mit der Demonstration, die einige Stunden davor in der Wiener Innenstadt gelaufen war. Damit endete der Vorfall vor dem Parlament mit polizeilichen Maßnahmen.
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