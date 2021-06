Ab 22.Juli weitere Öffnungsschritte

Bereits ab 1.Juli gibt es weitreichende Öffnungsschritte. Die Regierung geht aber noch weiter und beendet mit 22.Juli nahezu alle Beschränkungen.

„Ein Sommer wie damals“, mit diesen Worten macht Gesundheitsminister Mückstein klar, dass die Corona-Regeln zurückgefahren werden. Ab dem 22.Juli soll es in der Gastronomie keine Registrierungspflicht mehr geben. Auch für die so gebeutelte Nachgastronomie soll mit diesem Datum die Rückkehr zur „Normalität“ gelingen. Ab diesem Datum wird es keine Platzbeschränkungen mehr geben. Die ersten drei Wochen der Öffnungen wird es in den Clubs und Diskotheken noch eine 75% Kapazitätsobergrenze geben.

Ob der Mund-Nasen-Schutz mit 22.Juli komplett verschwindet ist noch offen, Minister Mückstein sprach von einer „Evaluation der einzelnen Bereiche zur gegebenen Zeit“.