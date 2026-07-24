Altbekannter: Klopps 1. DFB-Match wird kurios

Jürgen Klopp ist als Bundestrainer in Deutschland offiziell vorgestellt, jetzt wandern die Blicke auf die ersten Aufgaben in der Nations League – und dort könnte es kurios werden.

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Zum ersten Mal überhaupt werden in einer Länderspielpause vier Partien ausgetragen. Im September und Oktober dieses Jahr geht es an den vor wenigen Jahren eingeführten Bewerb.

Bis dahin werden sich Klopp und seine zwei Co-Trainer Pep Lijnders und Peter Krawietz gemeinsam mit dem neuen Sport-Geschäftsführer Per Mertesacker ordentlich vorbereiten.

Vom gefeierten Nachfolger zum Konkurrenten

Wie es der Zufall aber so will, wird das erste Match für den 59-Jährigen wohl ziemlich verrückt.

Am 24. September geht es nämlich auswärts gegen Nachbar und Konkurrent Niederlande. Die Oranje sind nach dem Aus von WM-Coach Ronald Koeman noch ohne Trainer, sein Nachfolger könnte es aber in sich haben.

Aktuell ist kein Geringerer als Arne Slot in der klaren Pole-Position, um den vakanten Job zu übernehmen (laut "De Telegraaf"). Der 47-Jährige trat vor zwei Jahren die unglaublich schwere Nachfolge von Klopp beim Liverpool FC an.

Am Ende seiner Zeit bei den Reds skandierte der Deutsche den Namen seines Nachfolgers in der Melodie von "Live Is Life" von Opus mit "Arne Slot, nana na nana". Der Niederländer holte in seiner ersten Saison sofort den Premier-League-Titel, wurde nach der zweiten aber aus mangelndem Erfolg entlassen.

Arne Slot ist nicht mehr bei Liverpool Trainer © PA Images via Getty Images

Wie es das Schicksal so möchte, treffen sich die beiden nun also im jeweils ersten Match post Liverpool gemeinsam auf der Seitenlinie. Wird Slot als Bondscoach bestätigt, wäre das ein überaus kurioses Duell.