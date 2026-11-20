Eine alte Bauernregel zum Cäcilientag sorgt für Aufregung bei Schnee-Liebhabern. Während sich im Westen Österreichs der Winter in höheren Lagen ankündigt, zeigt sich der Osten vorerst noch freundlich.

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Für Sonntag kündigt sich in Österreich ein wechselhafter Wettertag an, an dem sich laut GeoSphere Austria Regen, Sonne und Schneeflocken abwechseln. Während von Oberösterreich ostwärts anfangs noch die Sonne durchkommt und örtlich Nebelfelder auftreten können, ziehen im Westen und Südwesten bereits am Vormittag dichte Wolken auf.

Alte Bauernregel zum Cäcilientag

Der 22. November gilt als der Gedenktag der heiligen Cäcilia und zählt zu den traditionellen Lostagen. Früher richtete sich der Blick an diesem Tag ganz genau auf den Himmel, um das kommende Wetter abzuschätzen. Zwei überlieferte Wettersprüche werden seit Generationen weitergegeben: "Wenn es an Cäcilia schneit, ist der Winter nimmer weit." sowie "Cäcilia im weißen Kleid, erinnert an die Winterzeit." Gerade jetzt, wo der November frostige Nächte bringt und sich der Winter in den Bergen bemerkbar macht, rückt diese Bauernregel wieder in den Fokus.

Regen und Schnee im Westen

Bis Mittag setzen im Westen und Südwesten Österreichs die ersten Niederschläge ein. Im weiteren Tagesverlauf breitet sich die Wolkendecke aus, sodass es bis zum Abend im Westen und Süden verbreitet regnet oder schneit. Die Schneefallgrenze pendelt sich dabei zwischen 800 und 1400 Metern Seehöhe ein. Auch temperaturmäßig bleibt es kühl: Die Frühwerte liegen zwischen minus fünf und plus drei Grad, tagsüber werden maximal zwei bis sieben Grad erreicht.

Sonne im Osten Österreichs

In Oberösterreich sowie in den östlichen Landesteilen startet der Sonntag deutlich freundlicher. Zumindest am Vormittag gehen sich dort noch sonnige Abschnitte aus, bevor im Laufe des Tages ebenfalls dichtere Wolken aufziehen. In höheren Lagen stehen die Chancen auf Schnee in Österreich damit recht gut, während es in tieferen Regionen meist bei Regen bleibt – die alte Wetterregel trifft somit zumindest teilweise auf die aktuelle Entwicklung zu.