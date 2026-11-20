In der Wiener Innenstadt kam es bei Jugendprotesten zu turbulenten Szenen. Während eine Demo am Nachmittag ruhig ablief, löste die Polizei eine Kundgebung am Vormittag behördlich auf.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bereits am Vormittag versammelten sich Teilnehmer zu einer angezeigten Kundgebung vor der Universität in der Wiener Innenstadt. Dabei versuchten mehrere – teilweise vermummte – Personen, gewaltsam in das Universitätsgebäude einzudringen. Zwar riegelten die eingesetzten Polizisten den Eingangsbereich ab, doch die Teilnehmer ließen nicht locker. Sie versuchten weiterhin, sich mit Gewalt Zutritt zu verschaffen.

© APA/HARALD SCHNEIDER

Behördliche Auflösung und Pfefferspray

In der Folge wurde die Versammlung behördlich aufgelöst. Die Einsatzkräfte forderten die Anwesenden mehrmals und deutlich hörbar dazu auf, den Platz zu verlassen und auseinanderzugehen. Bei dieser Auflösung griff die Polizei zu Zwangsmitteln – darunter kam auch Pfefferspray zum Einsatz. Zudem wurden mehrere Personen festgenommen.

© APA/HARALD SCHNEIDER

Verlagerung Richtung Parlament

Danach zog ein Teil der Gruppe vom Bereich der Universität weiter in Richtung Parlament. Um die öffentliche Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten, hielten Polizisten dort einige dieser Personen an. Es folgten Identitätsfeststellungen sowie weitere vorläufige Festnahmen.

Rund 66 Festnahmen verzeichnet

Nach aktuellem Stand wurden bei den Jugendprotesten in Wien rund 60 Personen nach verwaltungsstrafrechtlichen Bestimmungen vorläufig festgenommen. Weitere rund sechs Festnahmen erfolgten nach Bestimmungen der Strafprozessordnung. Die Polizei betont, dass alle Maßnahmen auf Basis der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben sowie unter Berücksichtigung der Lage vor Ort gesetzt wurden. Dabei gelte immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Ruhiger Verlauf am Nachmittag

Am Nachmittag stand dann noch eine weitere angezeigte Versammlung auf dem Programm. Diese Marschkundgebung startete in Wien-Mariahilf im Bereich des Christian-Broda-Platzes und führte bis zum Heldenplatz in der Wiener Innenstadt. Hier blieb alles ruhig: Es kam zu keinen Zwischenfällen oder polizeilichen Amtshandlungen. Während des gesamten Einsatzes konnte die öffentliche Ordnung und Sicherheit gewährleistet werden.