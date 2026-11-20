Polizei-Bilanz
66 Festnahmen! Das Protokoll der Proteste in Wien
Bereits am Vormittag versammelten sich Teilnehmer zu einer angezeigten Kundgebung vor der Universität in der Wiener Innenstadt. Dabei versuchten mehrere – teilweise vermummte – Personen, gewaltsam in das Universitätsgebäude einzudringen. Zwar riegelten die eingesetzten Polizisten den Eingangsbereich ab, doch die Teilnehmer ließen nicht locker. Sie versuchten weiterhin, sich mit Gewalt Zutritt zu verschaffen.
Behördliche Auflösung und Pfefferspray
In der Folge wurde die Versammlung behördlich aufgelöst. Die Einsatzkräfte forderten die Anwesenden mehrmals und deutlich hörbar dazu auf, den Platz zu verlassen und auseinanderzugehen. Bei dieser Auflösung griff die Polizei zu Zwangsmitteln – darunter kam auch Pfefferspray zum Einsatz. Zudem wurden mehrere Personen festgenommen.
Verlagerung Richtung Parlament
Danach zog ein Teil der Gruppe vom Bereich der Universität weiter in Richtung Parlament. Um die öffentliche Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten, hielten Polizisten dort einige dieser Personen an. Es folgten Identitätsfeststellungen sowie weitere vorläufige Festnahmen.
Rund 66 Festnahmen verzeichnet
Nach aktuellem Stand wurden bei den Jugendprotesten in Wien rund 60 Personen nach verwaltungsstrafrechtlichen Bestimmungen vorläufig festgenommen. Weitere rund sechs Festnahmen erfolgten nach Bestimmungen der Strafprozessordnung. Die Polizei betont, dass alle Maßnahmen auf Basis der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben sowie unter Berücksichtigung der Lage vor Ort gesetzt wurden. Dabei gelte immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
Ruhiger Verlauf am Nachmittag
Am Nachmittag stand dann noch eine weitere angezeigte Versammlung auf dem Programm. Diese Marschkundgebung startete in Wien-Mariahilf im Bereich des Christian-Broda-Platzes und führte bis zum Heldenplatz in der Wiener Innenstadt. Hier blieb alles ruhig: Es kam zu keinen Zwischenfällen oder polizeilichen Amtshandlungen. Während des gesamten Einsatzes konnte die öffentliche Ordnung und Sicherheit gewährleistet werden.
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