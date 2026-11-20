Grau, nass und zunehmend kalt: In Österreich wird das Wochenende alles andere als gemütlich. Regen und dichte Wolken bestimmen das Wetter, in den Bergen fällt Schnee. Zum Wochenstart sinkt die Schneefallgrenze sogar auf bis zu 400 Meter – und die Temperaturen gehen weiter zurück.

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Der Samstag startet in weiten Teilen Österreichs mit vielen Wolken und Regen. Erst am Nachmittag werden die Niederschläge seltener. Vor allem im Süden gibt es zwischendurch kurze sonnige Phasen, auch von Norden her lockert es regional auf.

Entlang der Alpennordseite können größere Regenmengen zusammenkommen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1.400 Metern. Die Temperaturen erreichen tagsüber fünf bis 13 Grad.

Sonntag wird es noch ungemütlicher

Am Sonntag ziehen aus dem Südwesten bereits in der Früh dichte Wolken auf. Während Oberösterreich und die östlichen Landesteile zunächst noch etwas Sonne abbekommen, setzt im Westen und Süden zunehmend Regen ein.

Bis zum Abend breiten sich die Wolken über den Alpenhauptkamm weiter nach Norden aus. In höheren Lagen fällt Schnee, die Schneefallgrenze bleibt zwischen 800 und 1.400 Metern. Die Höchstwerte erreichen nur noch drei bis acht Grad.

Zum Wochenstart kommt die Kälte

Auch am Montag bleibt das Wetter wechselhaft. Zwischen Vorarlberg und dem östlichen Oberösterreich sind Regen- und Schneeregenschauer möglich. Die Schneefallgrenze sinkt auf 400 bis 1.000 Meter. Entlang der Alpennordseite ist erneut mit den meisten Niederschlägen zu rechnen.

Die Temperaturen fallen weiter: In der Früh werden minus vier bis plus vier Grad erwartet, tagsüber maximal null bis neun Grad.

Dienstag bringt Frost bis minus zehn Grad

Am Dienstag zeigt sich zumindest regional wieder häufiger die Sonne. Während im Osten anfangs noch Restwolken und letzte Schneeregenschauer möglich sind, bleibt es in vielen anderen Landesteilen trocken und sonnig.

Allerdings wird es in der Früh empfindlich kalt: Die Temperaturen sinken auf minus zehn bis plus zwei Grad. Auch tagsüber bleibt es kühl, die Höchstwerte liegen zwischen null und fünf Grad.