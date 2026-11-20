Erst kürzlich verkaufte er seine Anteile bei Birmingham City, nun soll Tom Brady einen wesentlich größeren Fisch an der Angel haben.

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Nach rund drei Jahren gab der Quarterback-GOAT seine Rechte am englischen Zweitligisten Birmingham City ab.

Wie nun "The Guardian" berichtet, kam dieser Schritt auch deshalb, weil er bei einem Großklub in der Liga darüber einsteigen könnte.

Schon bei Klub-WM mittendrin

Laut dem Bericht soll der US-Amerikaner ein Minderheitseigentümer bei Chelsea werden. Ganz fremd ist Brady den Fans der Blues ohnehin nicht. Bei Erfolg bei der Klub-WM im letzten Jahr war der 49-Jährige bei den Jubel-Bildern mit dabei.

Der Grund damals ist wohl ein ähnlicher wie der jetzige: Der siebenfache Super-Bowl-Sieger ist ein guter Freund von Behdad Eghbali. Dieser ist das Gesicht von Clearlake Capital, die Chelsea mit 86,5 Prozent kontrollieren.

Die Höhe seines Investments und von wem Brady die Anteile kauft, ist aber noch nicht bekannt. Die Londoner kommentierten das Gerücht bisher nicht.