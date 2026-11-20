Für Marcel Sabitzer könnte es in Dortmund plötzlich ungemütlich werden! Der ÖFB-Star kommt bei Borussia Dortmund derzeit nur schwer auf Touren – und könnte nun zum Bestandteil eines spektakulären Transferdeals werden.

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Der BVB hat offenbar Galatasarays Yunus Akgün ins Visier genommen. Besonders brisant: Um den 26-jährigen Offensivspieler nach Deutschland zu holen, soll Dortmund sogar Sabitzer als Tauschobjekt ins Spiel bringen.

Wie türkische Medien unter Berufung auf einen Bericht bei DAZN melden, beschäftigen sich die Dortmunder bereits seit rund zwei Jahren mit Akgün. Im Jänner könnten konkrete Schritte folgen. Dafür sollen gleich drei Transfermodelle vorbereitet worden sein: Ein direkter Kauf für 25 Millionen Euro, eine Leihe mit anschließender Kaufverpflichtung über 35 Millionen Euro oder ein Tauschgeschäft mit Sabitzer plus zusätzlicher Ablöse. Offizielle Angebote oder Gespräche sind bislang allerdings nicht bestätigt.

Sabitzer nur mehr in der Joker-Rolle

Warum ausgerechnet der Österreicher? Seine Situation beim BVB ist derzeit alles andere als einfach. In der laufenden Saison kam der 32-Jährige in der Bundesliga bislang auf acht Einsätze, stand dabei aber nur zweimal in der Startelf. Insgesamt sammelte er 239 Minuten. Wettbewerbsübergreifend stehen 13 Spiele, ein Tor und zwei Assists zu Buche. Die Zahlen zeigen: Sabitzer ist aktuell häufig nur als Joker gefragt. Sein Vertrag in Dortmund läuft zudem im Sommer 2027 aus.

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Auch im ÖFB-Team hat der Mittelfeldspieler vorerst einen Schlussstrich gezogen – zumindest auf Zeit. Nach 102 Länderspielen und 27 Toren entschied er sich gemeinsam mit Teamchef Ralf Rangnick für eine Pause bis Jahresende. Die vergangenen Jahre mit EM, Klub-WM und Weltmeisterschaft seien extrem intensiv gewesen. Anfang 2027 wollen beide besprechen, ob Sabitzer für die EM-Qualifikation zurückkehrt. Ein Comeback ist also möglich, aber noch nicht fix.

Akgün bis 2029 gebunden

Nun könnte ausgerechnet ein Wechsel in die Türkei zum Thema werden. Yunus Akgün steht bei Galatasaray noch bis 2029 unter Vertrag und erzielte in dieser Saison bislang drei Tore und einen Assist in 15 Pflichtspielen. Ob Dortmund tatsächlich bereit ist, Sabitzer für den Nationalspieler zu opfern, bleibt abzuwarten. Für den Österreicher wäre das Transfergerücht jedenfalls ein deutliches Zeichen dafür, dass seine Zukunft beim BVB alles andere als gesichert ist.