Familien-Wirbel
Brasilien-Keeper bekommt zwei Babys – von zwei Frauen!
Seine ehemalige Verlobte Rauany Barcellos (23) ist bereits im achten Monat schwanger. Ihre Tochter soll Pétala heißen. Doch auch Influencerin Rai Araújo (27) erwartet ein Mädchen von dem Fußballer. Sie ist aktuell im sechsten Monat schwanger.
Zweite Schwangerschaft kam überraschend
Besonders brisant: Rai Araújo wusste nach eigenen Angaben zunächst nicht, dass auch Barcellos ein Kind von Souza erwartet. Ihre Schwangerschaft sei alles andere als einfach gewesen.
Auf Instagram schrieb die Influencerin, es habe keine Babyparty, keine Überraschungen und keine Glückwünsche gegeben. Sie habe die Schwangerschaft zunächst mit Tränen, Schmerzen und großer Angst erlebt, aber durchgehalten.
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Souza äußerte sich nur zu einem Baby
Barcellos hatte sich bereits im Juli öffentlich an ihr ungeborenes Kind gewandt. Sie wolle trotz ihrer Ängste eine furchtlose Mutter sein. Souza reagierte damals ebenfalls auf die Schwangerschaft und schrieb, dass er seine Tochter schon jetzt liebe.
Zur Schwangerschaft von Rai Araújo hat sich der Torwart bislang öffentlich nicht geäußert.
Nationalspieler seit 2025
Souza steht seit Jänner 2025 bei Corinthians unter Vertrag. Sein Debüt für die brasilianische Nationalmannschaft gab er im Oktober 2025 bei der 2:3-Niederlage gegen Japan. Auch beim 1:1 gegen Australien im vergangenen September stand er für die Seleção im Tor.
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