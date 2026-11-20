Auf Brasiliens Torwart Hugo Souza wartet eine ungewöhnliche Familienpremiere. Der 27-Jährige wird gleich zweimal Vater – und das von zwei verschiedenen Frauen.

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Seine ehemalige Verlobte Rauany Barcellos (23) ist bereits im achten Monat schwanger. Ihre Tochter soll Pétala heißen. Doch auch Influencerin Rai Araújo (27) erwartet ein Mädchen von dem Fußballer. Sie ist aktuell im sechsten Monat schwanger.

Zweite Schwangerschaft kam überraschend

Besonders brisant: Rai Araújo wusste nach eigenen Angaben zunächst nicht, dass auch Barcellos ein Kind von Souza erwartet. Ihre Schwangerschaft sei alles andere als einfach gewesen.

Auf Instagram schrieb die Influencerin, es habe keine Babyparty, keine Überraschungen und keine Glückwünsche gegeben. © Instagram / Rai araujo

Auf Instagram schrieb die Influencerin, es habe keine Babyparty, keine Überraschungen und keine Glückwünsche gegeben. Sie habe die Schwangerschaft zunächst mit Tränen, Schmerzen und großer Angst erlebt, aber durchgehalten.

Souza äußerte sich nur zu einem Baby

Barcellos hatte sich bereits im Juli öffentlich an ihr ungeborenes Kind gewandt. Sie wolle trotz ihrer Ängste eine furchtlose Mutter sein. Souza reagierte damals ebenfalls auf die Schwangerschaft und schrieb, dass er seine Tochter schon jetzt liebe.

Rauany Barcellos ist bereits im achten Monat schwanger. © Instagram / Rauany Barcellos

Zur Schwangerschaft von Rai Araújo hat sich der Torwart bislang öffentlich nicht geäußert.

Nationalspieler seit 2025

Souza steht seit Jänner 2025 bei Corinthians unter Vertrag. Sein Debüt für die brasilianische Nationalmannschaft gab er im Oktober 2025 bei der 2:3-Niederlage gegen Japan. Auch beim 1:1 gegen Australien im vergangenen September stand er für die Seleção im Tor.