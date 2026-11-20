Liedermacher Wolf Biermann wurde in den DDR zum Star und dann verboten und sogar ausgebürgert. Jetzt, zu seinem 90er, beleuchtet die Kino-Doku "Biermann" die Hintergründe.

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1953 siedelte der 16-jähriger Wolf Biermann aus politischer Überzeugung von Hamburg in die DDR über. Dort engagierte er sich im Kulturbetrieb, prägte den Begriff "Liedermacher" und begeisterte mit dem Gedichtband "Die Drahtharfe" die Genossen. Doch 1965 verhängte der Staat wegen seiner zunehmend scharfen Kritik an der SED-Führung ein vollständiges Auftritts- und Publikationsverbot. 1976 wurde ihm schließlich nach einem Konzert in Köln die Staatsbürgerschaft entzogen. Es folgte eine beispiellose Protestwelle zahlreicher Künstler in Ost und West. Diese und weitere Karriere-Eckpunkte zeigt nun die neue Kino-Doku "Biermann".

Wolf Biermann wurde 1976 nach seinem legendären Köln-Konzert in aus der DDR ausgebürgert. © W. Steche / Bildarchiv VISUM

Jens Meurer liefert zum 90.Geburtstag (15. November) und dem 50 Jahrestag der DDR-Ausbürgerung eine 120-minütige Biografie, die auch das Exil sowie das künstlerische und politische Schaffen bis in die Gegenwart begleitet. Neben Biermann, der dafür auch sein privates Film-Archiv öffnete, kommen dabei auch Zeitzeugen wie Barbara Honigmann, Armin Müller-Stahl und Joachim Gauck zu Wort.

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